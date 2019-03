Pourquoi ne faut-il pas mettre tous ses œufs dans le même cloud ?

L’intérêt de déplacer une partie de ses infrastructures et services informatiques dans le cloud public ne fait désormais plus débat, tant les avantages générés en termes de productivité ont été prouvés après plus d’une décennie de tests, essais et projets concluants. Le phénomène s’accélère aujourd’hui avec la migration de nombreuses offres existantes vers le cloud, l’arrivée sur le marché d’éditeurs et de start-ups « cloud native » ou bien encore l’émergence de la Data Science ou de l’IA, consommatrices de données et de puissance de calcul.



Les données et applications les plus sensibles ou qui n’ont pas d’utilité à basculer dans le cloud sont, elles, restées dans le système d'information à demeure, sur les clouds privés des entreprises, qui optent massivement pour une stratégie que l’on qualifie de « cloud hybride ». Si les services cloud de type SaaS sont souvent souscrits auprès de multiples fournisseurs (CRM chez Salesforce, gestion des talents chez Talentsoft…), il n’en va pas de même lorsque les décideurs informatiques doivent faire le choix stratégique d’un partenaire pour une infrastructure cloud (IaaS/PaaS).



De prime abord, il peut paraître plus simple de ne faire appel qu’à un seul fournisseur sur un marché du cloud public dont les leaders se nomment Amazon (AWS), Microsoft (Azure) ou Google (Google Cloud), ceci afin de ne pas ajouter de complexité là où il y en a déjà beaucoup. Et pourtant, faire le choix d’une stratégie que l’on qualifie de « multicloud », à savoir utiliser plusieurs fournisseurs de cloud public, est aujourd’hui l’option la plus pertinente. Voici pourquoi.



La dépendance envers un fournisseur crée un risque économique



Les grands acteurs américains du cloud opèrent dans d’autres marchés grand public (B2C) où ils ont déjà démontré leur capacité à inventer et exploiter des modèles d’écosystèmes fermés, et ils les appliquent aujourd'hui au marché du cloud pour entreprises (B2B). Si un abonnement Amazon Prime donnant accès à de multiples services réussit à garder captifs des millions de particuliers, pourquoi ne pas appliquer la même recette avec les entreprises ? Mais si les conséquences restent mesurées et facilement rectifiables pour un individu, elles s'avèrent bien plus impactantes et engageantes pour une entreprise, quelle que soit sa taille.



Ce genre de pratiques commerciales agressives, que l’on a pu constater aussi chez d’autres géants du logiciel, est un piège qu’il faut éviter si l’on ne souhaite pas se retrouver pieds et poings liés contractuellement avec une politique tarifaire fluctuante à la hausse. Choisir un unique fournisseur de cloud, c’est devenir dépendant de ses décisions unilatérales.



En revanche, en choisissant une logique multicloud, l’entreprise instaure entre ses fournisseurs un rapport de force, permettant une saine mise en concurrence des conditions contractuelles et des tarifs. La question des coûts est en effet sensible car derrière une apparence séduisante, le cloud public sans contrôle ni concurrence peut se révéler plus onéreux qu’envisagé. D’après une étude récente de Kentik, 30% des entreprises affirment ainsi que leur plus grand challenge dans la gestion du cloud est la maîtrise des coûts. En disposant de plusieurs clouds, il devient plus aisé de faire baisser le prix du stockage de données ou la consommation d’algorithmes d’IA, par exemple.



Profiter du meilleur de chaque cloud selon ses besoins



Choisir le multicloud permet donc d’échapper aux engagements exclusifs avec un seul fournisseur. C’est aussi le moyen de conserver son agilité en profitant des forces et avantages de chacun. Qui peut en effet croire que tous les fournisseurs de cloud public répondent à tout, sont bons sur tout et sont même les meilleurs partout ? Si IBM est réputé pour l’IA avec Watson, l’est-il pour les bases de données ? Google Cloud est-il reconnu pour autre chose que le Big Data et AWS est-il le meilleur en dehors de ses infrastructures solides ?



L’intérêt du multicloud est de pouvoir remédier au fait qu’aucun fournisseur de cloud n’offre une couverture complète de fonctionnalités, une qualité exemplaire sur chaque service et une performance optimale partout dans le monde. Le multicloud permet d’aller chercher le meilleur là où il est et se donner également la possibilité d’avoir recours à des start-ups pouvant répondre de manière plus précise qu’un fournisseur généraliste à un besoin particulier ou innovant.



C’est pourquoi il est impératif de bien définir les besoins de l’entreprise en termes d’usages technologiques et de proposition de valeur (Big Data, IA, IoT…), de fonctionnalités requises, de coûts et de qualité de service recherchée, afin d’être en mesure de choisir les partenaires de cloud public les plus adaptés.



S’ouvrir à de multiples marchés plus ou moins contraignants



Les considérations d’ordre géographique ne doivent pas non plus être oubliées. En misant sur plusieurs fournisseurs cloud, on acquiert la possibilité d’utiliser un éventail de réseaux de data centers plus vastes, et donc d’être présent partout sur la planète. Dans le domaine du retail à l’ère de l’omnicanal par exemple, cela peut permettre de garantir une même performance à tous ses clients dans le monde. Et si l’on souhaite opérer en Chine, passer par un fournisseur local comme Alibaba ou Tencent devient obligatoire pour passer les barrières protectionnistes et se plier aux contraintes réglementaires.



La réglementation, c’est en Europe qu’elle est la plus forte concernant les données. Est-on sûr que chaque fournisseur de cloud public soit parfaitement conforme au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ? Il peut ainsi s’avérer utile de travailler avec des acteurs domestiques comme OVH pour la France ou T-Systems en Allemagne pour pénétrer un marché vigilant sur le traitement des données de ses citoyens.



Enfin, dans le contexte géopolitique actuel et la forte expansion de l’espionnage industriel, difficile de ne pas prendre en considération les risques pour une entreprise européenne de conserver ses données critiques sur un cloud américain ou chinois. La non-porosité entre certains gouvernements et des fournisseurs de cloud n’est pas garantie à 100%. Il semble donc sage pour l’entreprise d’associer ses solutions de cloud public mondiales à celle d’un cloud français ou européen, lui permettant de stocker ses données sensibles loin du regard des acteurs économiques trop curieux.



Bien s’outiller pour gérer la complexité du multicloud



Décider de basculer en multicloud paraît donc être une décision pertinente pour des raisons de maîtrise des coûts, de liberté de choix, d’agilité et de contrôle de ses données. La tendance devrait d’ailleurs s’accélérer fortement puisque selon le cabinet Gartner, 75% des entreprises à la recherche de solutions cloud d’ici deux ans réclameront des fonctionnalités multicloud, contre 30% aujourd’hui. En revanche, cette stratégie « multisourcing » n’est pas sans conséquences organisationnelles et technologiques pour l’entreprise.



En premier lieu, à charge de la DSI de l’entreprise de mettre en place une gouvernance et un suivi des opérations menées avec chaque fournisseur, et de la facturation qui en résulte. Ce qui ne représente pas un défi majeur, d’autant qu'il existe des outils packagés pour répondre à ce besoin.



C’est davantage au niveau de l’architecture du système IT de l’entreprise que se situe le challenge du multicloud. L’objectif est en effet de déployer des interconnexions temps réel entre les différents cloud, qu’ils soient privés ou publics, de manière totalement sécurisée. Une plateforme d’API Management permet de faire le premier pas en exposant les API de l’entreprise en un point centralisé, plus simple à sécuriser et gouverner.



La problématique s’étend toutefois au-delà de la simple exposition des API. Il est essentiel aussi de pouvoir orchestrer les données hétérogènes au sein d'un système d’information devenu hybride. Le recours à une plateforme d’intégration de type iPaaS doit ainsi être envisagé. Cet outil, véritablement dédié au multicloud, va se charger de composer, enrichir et agréger les données de multiples sources, afin d’organiser l’ensemble des informations internes et externes de l’entreprise, de manière performante et conforme aux réglementations.



L’entreprise ainsi outillée, il devient alors plus simple et rapide d’exploiter les technologies consommatrices de données, comme l’IA, l’automatisation RPA ou bien l’Open Data et ce, partout dans le monde. Pour au final développer sa capacité d’innovation et lui permettre de bénéficier avant ses concurrentes des opportunités business générées par la transformation numérique.