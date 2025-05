Privacy et AI Compliance : Dastra lève 4,3 millions d’euros pour poursuivre sa croissance européenne et intégrer l’IA au service des DPO

Ce tour de table a été mené par les fonds C4 Ventures et ADNEXUS. Les investisseurs historiques participent également à l’opération.



Une explosion des obligations en matière de données et d’IA



Aujourd’hui, plus de 160 pays dans le monde ont adopté une législation sur la protection des données et l’Intelligence Artificielle. En Europe, le RGPD, qui a fêté ses 7 ans ce 25 mai, a posé les bases d’une gouvernance stricte de la vie privée. Il est désormais renforcé par plusieurs textes majeurs dont l’AI Act. Entré en vigueur en août 2024, il impose des règles de transparence, de fiabilité et d’éthique pour les systèmes d’Intelligence Artificielle, en particulier ceux qui manipulent des données sensibles. Face à cette complexité croissante, les entreprises doivent se doter d’outils performants pour garantir un pilotage rigoureux et agile de leur conformité réglementaire.



Accompagner les DPO dans leur transformation vers le rôle de Data Ethics Officer



Dastra accompagne cette évolution avec une solution SaaS web qui permet aux délégués à la protection des données (DPO) et autres professionnels de la conformité de cartographier, automatiser et documenter l’ensemble des processus liés à la protection des données et désormais à l’usage de l’Intelligence Artificielle. Au-delà de la simple gestion du registre de traitement ou des analyses d’impact, Dastra propose une plateforme intuitive pour anticiper les risques, faciliter les audits et intégrer la dimension éthique dans la gouvernance de la donnée.



De cette manière Dastra accompagne le DPO dans l’évolution de son rôle : il devient un véritable Data Ethics Officer, garant non seulement de la conformité juridique, mais aussi de l’usage responsable et transparent des données, y compris celles générées ou exploitées par l’IA.



Un acteur désormais référent de la Privacy et de l’IA compliance



Fort d’une approche plug&play simple et flexible, Dastra rencontre un franc succès. Depuis son lancement en 2020, elle a réussi à s’imposer comme l’une des solutions leaders de la Privacy en Europe. La start-up qui enregistre une croissance de 100% chaque année depuis quatre ans accompagne plus de 5 000 organisations, parmi lesquelles une majorité d’ETI, mais aussi des grands comptes à l’image de la SNCF, France Télévisions, la MAIF, ou encore des groupes présents dans plus de 150 pays. La solution est également déployée hors de l’Hexagone, réalisant 20 % de son chiffre d’affaires à l’international.



Une levée de fonds record en France menée par deux partenaires clés de l’écosystème



Pour accélérer cette dynamique de croissance, Dastra vient de boucler une levée de 4,3 millions d’euros. Il s’agit de la plus importante levée de fonds réalisée en France par une plateforme SaaS RGPD. A cette occasion, elle fait entrer à son capital deux acteurs clés :



- C4 Ventures, une société de capital-risque européenne de premier plan ayant investi depuis sa création en 2014 dans plus de 50 startups dont 10 sont devenues des licornes.



- ADNEXUS, le fonds du Groupe ADSN ciblant les start-ups françaises du secteur juridique, avec un prisme particulier sur la gestion des données et la cybersécurité.



Paul-Emmanuel, cofondateur de Dastra, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir au sein de notre projet des investisseurs aussi complémentaires et stratégiques que C4 Ventures et ADNEXUS. Leur double expertise, à la fois technologique et sectorielle, va nous permettre d’accélérer notre feuille de route, tant sur le plan produit qu’à l’échelle européenne. »



Un cap clair : renforcer sa technologie et accélérer son déploiement



Avec ces fonds, la start-up ambitionne d’accélérer le développement technologique de sa plateforme afin d’offrir aux DPO tous les bénéfices de l’IA pour automatiser et renforcer leur efficacité au quotidien. Parmi les priorités de Dastra figure ainsi le lancement d’un agent IA qui pourra exécuter de manière autonome des tâches métiers complexes : analyse de risques, définition de plans d’action, pilotage proactif des démarches de conformité, etc. Ce dernier constituera une avancée majeure pour moderniser la fonction et répondre aux nouvelles exigences réglementaires.



Par ailleurs, cette opération permettra à Dastra de consolider sa présence sur le marché européen. Déjà bien implantée en Belgique, la start-up accompagne également des clients au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse et a déjà des utilisateurs dans toute l’Europe. Grâce à une technologie agile et facilement déployable dans l’ensemble de la zone euro, où prévaut une réglementation harmonisée, Dastra entend poursuivre une stratégie d’expansion cohérente, avec l’ambition de s’imposer comme l’un des leaders européens en matière de privacy et de conformité des données.



Enfin, en investissant massivement pour soutenir sa croissance européenne et maintenir son avance technologique dans un contexte de transformation réglementaire accélérée, Dastra entend consolider sa position auprès des ETI et grands comptes, son cœur de cible.



Commentant cette opération, Eric Boustouller, Partner chez C4 Ventures, conclut : « Nous sommes très heureux d’accompagner Dastra dans cette nouvelle étape de son développement en apportant notre expérience unique d’opérateurs. Nous avons été séduits par une équipe d’entrepreneurs experts, une plateforme Saas IA très performante et facile à utiliser et une proposition de valeur qui a déjà convaincu des milliers d’organisations. Nous avons aussi été impressionnés par l’excellent niveau de satisfaction des clients de Dastra qui nous ont partagé des feedbacks dithyrambiques. »



« Nous sommes particulièrement heureux d’accompagner Dastra, qui se lance dans une étape décisive de son développement. Ses fondateurs ont une connaissance experte de leur domaine, qui associée à leur talent et leur enthousiasme, nous a convaincu de s’engager à leurs côtés. Dastra propose déjà aujourd’hui un service particulièrement abouti, plébiscité par ses clients, qui ne demande qu’à se développer dans un marché loin d’être consolidé et dont les attentes sont importantes. Les équipes ADNEXUS seront ravies de mettre leurs expertises au service de ce beau projet ! » déclare Didier Rossignol, CEO d’ADNEXUS.