Projet collaboratif : construisons le fil du temps de la Business Intelligence

Mise à jour le 08/04/2012 : Je fais "remonter" un article que j'avais publié initialement il y a deux ans; je suis en train d'achever la "chronologie" de l'histoire des fournisseurs de l'informatique décisionnelle, afin de la partager avec mes étudiants et bien sur les lecteurs de Decideo. Peut-être cette "remontée" d'article donnera à quelques lecteurs des idées complémentaires pour affiner cette chronologie.

Quels sont par ailleurs pour vous les événements de ces deux dernières années qui méritent de figurer dans la chronologie de l'histoire des fournisseurs du décisionnels. Des événements qui marqueront notre histoire...

Autre remarque, un lecteur avait suggéré d'ajouter à cette chronologie des "concepts"; pourquoi pas, à condition qu'on puisse les dater de manière précise. Quels seraient selon vous les ajouts nécessaires et comment les dater ?





Publié le 24/07/2010 : Afin de mettre à profit ces quelques semaines plus calmes (à moins qu'une actualité importante ne vienne nous mettre à contribution), je vous propose de travailler ensemble à la création d'un fil du temps, une "time line" consacrée à l'histoire de l'informatique décisionnelle : ses principaux acteurs, ses actualités majeures...



Pour commencer, j'ai réuni quelques dates et événements qui m'ont semblé importants et peuvent composer le squelette de ce fil du temps. Tentons ici de faire un travail précis; n'hésitez donc pas à corriger une date ou une information, mais surtout à préciser à chaque fois la source de votre information. Ces liens seront repris dans la time line dynamique et l'enrichiront.



A vous de réagir. Quelles dates ont été oubliées, quels événements doivent être ajoutés... utilisez les commentaires ci-dessous pour faire part de votre opinion. Et à la rentrée, nous publierons un beau fil du temps animé qui permettra à tous ceux qui découvrent la business intelligence d'en comprendre l'évolution. J'ai pour l'instant volontairement écarté de cette ligne du temps les sociétés de services et cabinets de conseil, d'une part pour ne pas trop nous disperser, et pour privilégier les événements qui ont un impact sur le marché mondial.



Date Evénement

10/58 Première mention du terme "business intelligence dans un article du journal IBM : « A Business Intelligence System » par Hans-Peter LUHN, Octobre 1958, IBM Journal

1961 Michael Scott Morton publie "Management Decision Systems: Computer-based support for decision making"

1966 Création de Comshare

1975 Création de Information Builders

1976 Création de SAS Institute

13/07/79 Création de Teradata

15/10/79 1ère version commerciale de Visicalc

1981 Première conférence à Atlanta sur l'aide à la décision

1982 Création de ADDE

1984 Création de Brio Technology

1985 Rédaction des 12 règles d'une base OLAP par E.F. Codd

1985 Lancement de System/W par Comshare

1986 Lancement de Décisionnel Hypothèses et Graphiques par ADDE

1989 Création de Microstrategy

1990 Création de la société Business Objects

28/02/91 Rachat de Teradata par NCR

1991 Parution du livre de Frédéric Georges Roux, "Infocentre, pourquoi, comment ?"

1992 Publication des deux premiers livres de Bill Inmon sur le data warebouse : "Building the Data Warehouse" et "Developping the Data Warehouse"

1993 Création de QlikTech

1993 Création de Informatica

1993 Début du développement du projet "R"

1993 Création de Actuate

1994 Cotation de Business Objects au Nasdaq

août-95 Rachat de IRI Software par Oracle

01/96 Parution du livre de Ralph Kimball, "The data warehouse lifecycle toolkit"

1996 1er Forum EIS à Paris

29/10/96 Acquisition par Microsoft du moteur OLAP de Panorama

1997 Parution du livre de Jean-Michel Franco, "Le Data Warehouse - Le Data Mining"

1998 Création de Kxen

1998 Introduction en bourse de Microstrategy

1999 Microsoft lance SQL Server 7.0 et Plato (OLAP)

19/09/00 Création de Exalead

02/07/01 Rachat de Informix par IBM

2001 Début du développement du projet "RapidMiner"

10/01 Sortie de Jasper Reports

2002 Création de Jedox

23/06/03 Rachat de Comshare par Geac

juil-03 Rachat de Crystal Decisions par Business Objects

23/07/03 Rachat de Brio Software par Hyperion

2004 Création de Pentaho

08/04 Sortie de BIRT

29/04/05 Rachat de Ascential par IBM

07/11/05 Rachat de Geac par Golden Gate Capital (Infor)

janv-06 Rachat de Siebel par Oracle

03/04/06 Rachat de Proclarity par Microsoft

oct-06 Rachat de Sunopsis par Oracle

oct-06 Sortie de Talend Open Studio

2007 Parution du livre de Tom Davenport "Competing on analytics"

08/01/07 "Spin off" de Teradata qui sort de NCR

01/03/07 Rachat de Hyperion par Oracle

09/05/07 Rachat de Outlooksoft par SAP

juin-07 Rachat de Cartesis par Business Objects

31/08/07 Rachat de DataMirror par IBM

07/10/07 Rachat de Business Objects par SAP

24/09/08 Lancement de Exadata par Oracle et HP

31/01/08 Rachat de Cognos par IBM

28/07/09 Rachat de SPSS par IBM

14/05/10 Rachat de Sybase par SAP

09/06/10 Rachat de Exalead par Dassault Systemes

15/06/10 Rachat de Coremetrics par IBM

06/07/10 Rachat de Greenplum par EMC

16/07/10 Première cotation en bourse de QlikTech