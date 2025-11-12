Qualtrics fait évoluer sa gouvernance d’IA pour soutenir l'innovation sur mesure et les retours clients

Mark Hammond nommé Senior Vice President AI Core et Jeff Gelfuso devient Senior Vice President, Chief Product Experience Officer



Qualtrics, leader et pionnier en matière de gestion de l’expérience (XM), annonce que l'entreprise accélère ses investissements en IA avec une série de nominations au sein de sa direction qui permettront aux entreprises de maximiser et d'accélérer le retour sur investissement de leurs solutions d'IA dédiées. Mark Hammond est nommé au poste de SVP AI Core, et Jeff Gelfuso au poste de SVP Chief Product Experience Officer.



Ces évolutions s’inscrivent dans un contexte où l'adoption des capacités d'IA spécialisées de Qualtrics pour la gestion de l'expérience s'accélère et génère des performances et une valeur mesurables. Plus d’un tiers de ses clients dont Adidas, Stanford Health Care, Autodesk, Dollar Shave Club et Stripe, ont adopté les innovations d’IA de Qualtrics, 90% de ses 50 principaux clients utilisent au moins une fonctionnalité d’IA, et le modèle synthétique développé par l’entreprise produit des résultats quasi identiques aux réponses humaines, surpassant les LLM génériques.



“Les premières innovations en matière d’IA se concentraient uniquement sur l’efficacité, mais nous allons désormais au-delà pour proposer une IA qui transforme fondamentalement la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients et leurs collaborateurs”, déclare Brad Anderson, President of Product, Engineering, and User Experience chez Qualtrics. “Dans cette nouvelle ère, le contexte compte plus que la personnalisation, la connexion compte plus que l’efficacité, et une compréhension approfondie des personnes que vous servez constitue un avantage concurrentiel indéniable. Une IA spécialement conçue pour la gestion de l’expérience est essentielle pour obtenir ces résultats, et les investissements de Qualtrics couplés à notre expertise renforcée nous permettent d’aller plus vite et de générer davantage de valeur pour nos clients.”



L'intensification des investissements IA de Qualtrics offre de meilleurs retours clients



L’accélération des investissements de l'entreprise en IA s'appuie sur son engagement de 500 millions de dollars annoncé en 2023. L'équipe croissante de Qualtrics, composée de leaders en IA, en apprentissage automatique, et en design UX et produit, se concentre sur la réduction des cycles d'innovation à grande échelle, l'amélioration continue des performances de l'IA générative et agentique, et l'optimisation de l'expérience produit. Cela permettra aux entreprises d'obtenir de meilleurs retours sur investissement, de commercialiser plus rapidement de nouvelles capacités et d'améliorer continuellement les expériences clients et collaborateurs.



Mark Hammond est nommé Senior Vice President, AI Core, et apportera une expertise et un leadership considérables forgés au cours de décennies d'expérience couvrant l'IA, les neurosciences appliquées, le machine learning, les systèmes autonomes et la conception centrée sur l’humain. Avant Qualtrics, il a fondé Bonsai, une entreprise d’IA pionnière du machine teaching et de l’apprentissage par renforcement pour des applications industrielles, rachetée par Microsoft. Chez Microsoft, il a occupé les postes de General Manager, Vice President et Corporate VP dans des domaines allant de l'IA pour les systèmes autonomes aux infrastructures reliant actifs physiques et virtuels, en passant par le cadre d'incubation utilisé pour lancer de nouvelles innovations.



“La véritable valeur de la technologie réside dans sa capacité à enrichir l’expérience humaine, et Qualtrics est la mieux placée pour concrétiser cette vision.” déclare Mark Hammond, SVP, AI Core, Qualtrics. “L'IA transforme profondément chaque expérience qu'un client a avec une entreprise. La technologie de Qualtrics, sa compréhension approfondie des clients et des collaborateurs, et ses capacités d'IA sur mesure donnent aux entreprises les outils nécessaires pour répondre à ces attentes croissantes et créer des connexions significatives à grande échelle.”



Qualtrics a également promu Jeff Gelfuso au poste de Chief Product Experience Officer, une première pour l’entreprise. Il prend la tête d’une organisation unifiée Produit, Recherche & Expérience Utilisateur dédiée au déploiement de technologies de gestion de l’expérience centrées sur l’humain. Chez Workday, Meta, Amazon et Microsoft, il a dirigé des organisations pluridisciplinaires réunissant produit, design et ingénierie.



“L’IA reconfigure chaque interaction client comme chaque interaction collaborateur. Nous accélérons notre engagement à intégrer des capacités d'IA à travers notre plateforme pour délivrer des expériences intelligentes, rapidement, tout en gardant l’humain au centre, car c’est là que se crée la vraie valeur”, déclare Jeff Gelfuso, SVP, Chief Product Experience Officer, Qualtrics.



Ces nominations s’inscrivent dans le renforcement des équipes leaders en IA, machine learning et expérience utilisateur chez Qualtrics, parmi lesquels Gurdeep Pall, President, AI Strategy, Kalyan Basu, AI Strategy et chercheur en neurosciences, Dave Brown, Director of AI UX & Design et Cartic Ramakrishnan, Director of Machine Learning.



Sécurité certifiée pour une adoption rapide de l’IA



La capacité de Qualtrics à innover rapidement tout en maintenant des standards de sécurité rigoureux lui confère une position unique sur le marché. L’entreprise fait partie d’un cercle restreint d’acteurs ayant obtenu deux des certifications les plus exigeantes du secteur pour ses capacités d’IA : FedRAMP High Authorization - le plus haut niveau d’exigence du gouvernement américain pour les services et produits cloud - et la certification ISO/IEC 42001:2023, première norme internationale dédiée à la conception, au développement et au déploiement responsables des systèmes d’IA. Ces certifications permettent aux organisations de déployer Qualtrics AI sur leurs projets les plus critiques en ayant l’assurance que leurs données sont protégées selon les plus hauts standards de sécurité et d’éthique.