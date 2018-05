Qwant et Kuzzle s'associent pour ouvrir au grand public l'accès aux données IoT et Open Data

Concrètement, Qwant a décidé de s'appuyer sur le backend Kuzzle pour collecter et restituer les données d'objets connectés en temps réel. Ainsi, lorsque les utilisateurs rechercheront des informations à jour et disponibles dans des sources Open Data, ces données seront extraites et présentées à l'aide des technologies de Kuzzle. Ces données, qui ne contiennent aucune information personnelle, concernent par exemple la qualité de l'air dans une agglomération en Europe, la géo-localisation de péniches sur la Seine ou encore le menu des cantines scolaires en France.



La puissance de la plateforme Kuzzle réside dans sa capacité à collecter, ingérer, traiter en masse des données hétérogènes issues de l'Internet des objets en temps réel.



Un partenariat stratégique au service de la démocratisation de l'IoT

Le nombre d'objets connectés à l'internet va augmenter de façon exponentielle ces prochaines années. Selon le cabinet Gartner, plus de 28 milliards d'appareils seront connectés à l'IoT d'ici 2020. On estime que chaque personne détiendra environ 6 objets connectés à cette date. Cependant, la démocratisation de l'IoT passe par plusieurs phases dont la connectivité multi-devices et multi-protocoles, l'intégration de données de capteurs multi-fournisseurs et l'interopérabilité ouverte, évolutive et sécurisée de l'ensemble. C'est tout l'enjeu du partenariat noué entre Qwant et Kuzzle.



Kuzzle et Qwant partagent la même ambition : proposer une alternative européenne crédible aux géants mondiaux du web.