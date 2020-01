Randstad Belgique recrute Aimie, l’IA de Sidetrade

S’agissant des délais de paiement, Randstad Belgique a pris une avance certaine sur la digitalisation et l’automatisation de ses processus financiers en choisissant dès 2013 la technologie de Sidetrade. La direction financière a ainsi enregistré une baisse de 4 jours des retards de paiement (DSO).



Aujourd’hui, l’Intelligence Artificielle, grâce au perfectionnement du traitement des données, trouve de plus en plus sa place au sein de l’entreprise pour offrir une information claire, en temps réel, sur l’état de l’activité et pour prendre les meilleures décisions. Or, une relation client personnalisée pour la finance, le traitement systématisé des factures, l’anticipation des comportements de paiement clients… sont de parfaits candidats à l’automatisation intelligente.



Nous vivons une révolution où notre technologie d’Intelligence Artificielle, utilisant le Deep Learning et travaillant à l’unisson avec les CRM et ERP, permet de rationaliser les processus métier, d’améliorer le quotidien des équipes tout en augmentant la performance. Randstad Belgique a exploré cette opportunité pour finalement sélectionner Aimie, notre Intelligence Artificielle, véritable assistante numérique au service de la performance des équipes » a déclaré Jean-Cyril Schütterlé, Chief Product Officer de Sidetrade.

Avec l’aide d’Aimie, les équipes peuvent se concentrer sur leur cœur de métier

Pour faire face à une progression de son chiffre d’affaires (1,5 milliard d’euros) accompagnée d’une augmentation des volumes de factures, Randstad Belgique a renforcé le pouvoir décisionnel de la finance en sélectionnant Aimie, la nouvelle Intelligence Artificielle de Sidetrade.



Entraînée sur 313 millions d’expériences de paiement inter-entreprises, totalisant plus de 953 milliards d’euros de transactions au cours des trois dernières années, Aimie analysera chaque client de Randstad Belgique pour déterminer, en temps réel, la meilleure stratégie de relance ; celle-ci prendra en compte les objectifs définis par la Direction Financière et l’ensemble des critères disponibles : le profil de l’acheteur, les caractéristiques de la facture, ou encore l’historique de la relation commerciale avec ses éventuels litiges.



Aimie libère les équipes de la plupart des actions chronophages de recouvrement, ajuste automatiquement les workflows paramétrés selon le comportement de chaque client, et attribue aux opérationnels les dossiers les plus complexes, en tenant compte de la charge de travail de chacun. Les actions recommandées par Aimie sont en moyenne 53% plus efficaces que celles paramétrées de manière traditionnelle par les humains. De plus, Aimie diminue de 51% les tâches inutiles, permettant aux équipes de relance de dédier leur savoir-faire aux dossiers les plus importants, et de passer plus de temps au contact des clients.



Rudy Lathouwers, Director Administration, Randstad Belgique, a déclaré :



Dans le cadre de la digitalisation de nos processus, nous attendons avec impatience le déploiement d’ »Amie », dont l’Intelligence Artificielle nous aidera à optimiser la relation avec nos clients PME. Avec Aimie, notre équipe de Credit Controllers va pouvoir se concentrer davantage sur la gestion plus complexe des grands comptes. »