Threadgold Consulting, l’intégrateur spécialiste NetSuite met l’IA de Sidetrade à la portée des PME

Grâce au partenariat entre Threadgold Consulting et Sidetrade, les PME britanniques les plus ambitieuses disposent désormais d’une solution de recouvrement innovante.



Threadgold Consulting, société de conseil spécialiste de l’ERP NetSuite, offre aux entreprises des solutions basées sur les dernières technologies SaaS pour gagner en efficacité, évolutivité, pertinence tout en maitrisant les risques. L’intégrateur développe aussi des solutions propriétaires innovantes pour répondre à des besoins spécifiques.



Selon Karl Threadgold, directeur de Threadgold Consulting, ce partenariat avec Sidetrade était une évidence :



Nous nous réjouissons d’offrir à nos clients des technologies de pointe qui augmenteront les capacités de leur ERP cloud. NetSuite et Sidetrade sont très complémentaires et nous avons hâte de mettre la puissance des solutions Sidetrade à la portée des PME ».

Threadgold Consulting recherche les meilleures solutions permettant d’adapter Netsuite aux enjeux des entreprises. Quant à Sidetrade, sa mission est d’aider les directions financières à relever leurs principaux défis : amélioration du BFR, accélération de la génération de cashflow et réduction des impayés. Avec les solutions de recouvrement de Sidetrade, les fonctions financières pilotent leur cash-flow en temps réel et améliorent la satisfaction des clients par une résolution plus rapide des litiges.



Aimie, l’IA de Sidetrade, automatise le processus de recouvrement, optimise la charge de travail de l’équipe de credit management et recommande les meilleures stratégies de relance. En automatisant une grande partie des tâches répétitives Aimie permet aux équipes de se consacrer à des tâches à plus forte valeur ajoutée.



Sunil Pandit, responsable Alliances et Partenariats chez Sidetrade, a déclaré :



La communauté des utilisateurs NetSuite représente un énorme potentiel pour Sidetrade. Notre partenariat offre un point d’entrée à des entreprises clientes de NetSuite, des PME en forte croissance qui cherchent à prendre l’avantage sur leur marché. Grâce à l’IA, ces entreprises gèrent mieux leur trésorerie et sont moins dépendantes des financements externes. D’autre part, cette bonne gestion de leur relation client et de leur cash-flow les rendent immédiatement plus attrayantes aux yeux des investisseurs ».