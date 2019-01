Rapport Octoverse sur le Machine Learning

GitHub a étudié les contributeurs aux dépôts arborant l'étiquette Machine Learning, et a classé les principaux langages les plus utilisés dans ces dépôts. Python pointe en tête parmi les référentiels liés au Machine Learning, et arrive en troisième position au classement général GitHub. A noter cependant que les activités liées au Machine Learning ne sont pas toutes associées à Python : certains des langages les plus courants sur GitHub sont également utilisés dans les projets de Machine Learning : C++, JavaScript, Java, C#, Shell, et TypeScript figurent dans le Top 10 des langages de GitHub, ainsi que dans le Top 10 des projets du Machine Learning. On trouve les langages Julia, R et Scala dans le Top 10 des projets de Machine Learning, mais pas sur GitHub au sens large. Julia et R sont deux langages couramment utilisés par les scientifiques des données (data scientists), et Scala est de plus en plus apprécié pour interagir avec des systèmes de Big Data comme Apache Spark.