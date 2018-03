Respect de la vie privée dès la conception et par défaut, le grand leitmotiv du GDPR

Le considérant n°78 du règlement, qui parle plutôt de " protection des données dès la conception et par défaut ", définit la notion de la manière suivante :

" Lors de l'élaboration, de la conception, de la sélection et de l'utilisation d'applications, de services et de produits qui reposent sur le traitement de données à caractère personnel ou traitent des données à caractère personnel pour remplir leurs fonctions, il convient d'inciter les fabricants de produits, les prestataires de services et les producteurs d'applications à prendre en compte le droit à la protection des données lors de l'élaboration et de la conception de tels produits, services et applications et, compte dûment tenu de l'état des connaissances, à s'assurer que les responsables du traitement et les sous- traitants sont en mesure de s'acquitter des obligations qui leur incombent en matière de protection des données. Les principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut devraient également être pris en considération dans le cadre des marchés publics. "



Il s'agit donc pour les organisations de tous horizons de s'assurer de la bonne prise en compte des principes et exigences posés par le règlement dès l'initialisation des projets et non plus la veille de l'ouverture au public ou de la mise en production, comme c'était trop souvent le cas jusqu'à maintenant. Le Privacy by Design trouve ainsi toute sa place dans le changement paradigmatique opéré par le GDPR, qui fait basculer la protection des données personnelles d'une logique déclarative à une logique de responsabilisation continue.

Toutefois, comme trop souvent avec le GDPR, le texte ne nous fournit pas d'éléments plus précis et opérationnels quant à la mise en œuvre attendue de ce principe dès mai prochain. Il faut, pour cela, faire la généalogie du concept de " Privacy by Design ", traverser l'Atlantique et se plonger dans les travaux d'Ann Cavoukian, préposée à la protection de données de l'état d'Ontario au Canada. Dans un document de référence de 2012 intitulé " Operationalizing Privacy by Design : A guide to Implementing Strong Privacy Practices ", l'auteure synthétise 20 ans de travaux sur le sujet en 7 principes fondamentaux, qui nous aident à y voir plus clair :

I. Proactivité plutôt que réactivité, prévention plutôt que remédiation

II. La protection de la vie privée configurée par défaut

III. La protection de la vie privée ancrée dans la conception des projets

IV. Considérer la protection de la vie privée avec une approche "gagnant-gagnant"

V. Sécurisation de bout-en-bout

VI. Visibilité et transparence

VII. Respect des utilisateurs, approche centrée sur l'utilisateur