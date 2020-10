Révolutionner le pilotage en entreprise grâce aux outils de Dataviz : Retour sur la Matinée Retail de DigDash à Lille

Afin d’expliquer en quoi la Dataviz peut révéler leur potentiel et révolutionner le pilotage en entreprise, l’éditeur français de logiciel DigDash a organisé une Matinée Retail le 13 octobre en présence d’un partenaire intégrateur, et d’un utilisateur de leur solution DigDash Enterprise.



Retour sur les interventions



Selon Gilles Fiolet, Directeur Offres Innovation chez CENISIS dont le cœur de métier est de valoriser la data en entreprise, il y a sur le marché une forte demande de nouveaux indicateurs et de nouveaux outils, avec un besoin de mieux piloter les entreprises.

« La vraie problématique des membres du CODIR est aujourd’hui d’aller chercher et de mieux appréhender la data d’entreprise, avec la nécessité de mieux structurer l’accès aux données. Nous constatons que seulement 70% des reporting sont réellement utilisés. Il y a donc beaucoup de pertes et trop de temps passé sur l’exploitation des données alors que l’enjeu se situe plutôt sur leur analyse. Les raisons à ce manque d’utilisation sont multiples : visualisation non inspirantes, graphiques trop chargés… La solution est de changer de paradigme ». indique Gilles Fiolet.



Il poursuit en indiquant la nécessité de penser son reporting de façon différente, de penser ses tableaux de bords comme des histoires à raconter.

« Une belle histoire, c’est une bonne data, un bon contexte, un bon objectif et le bon visuel ».



S’adapter à son auditoire, être au plus près de ses attentes, bien déterminer ce que l’on attend de lui fait aussi partie des clés de la réussite. Ne pas montrer les mêmes data selon l’auditoire, prendre le temps de créer son schéma narratif et son storyboard.



Jean-Marc SANGNIER, responsable Data et product manager DAF chez PROMOD, grande marque de prêt à porter féminin, s’est ensuite exprimé sur leur recherche d’un nouvel outil Dataviz / BI et le déroulé du projet.



Le choix en faveur de DigDash s’est fait sur l’évaluation par les participants au POC.



Leurs critères d’évaluation permettant de déterminer le meilleur outil Dataviz étaient nombreux :



- Expérience utilisateur (ergonomie, gestion des commentaires, Storytelling…)



- Self Service BI



- Facilité de développement (modélisation, création des graphiques, gestion de simulations…)



- Modes de rafraîchissement (programmé, piloté…)



- Intégration automatique de graphiques dans des PDF, Email, Powerpoint…



- Avis de représentants des différentes directions



- Adaptation à la fois aux besoins des magasins et du siège



Des critères clés n’ont pas été retrouvés dans d’autres solutions, comme :



- La possibilité de faire des simulations et d’enregistrer facilement les paramètres saisis.



- L’existence d’un modèle de données centralisé incluant des calculs d’indicateurs.



Une conduite du changement est à prévoir, comme le précise le Responsable Data :



“Depuis des années, nos collaborateurs sont habitués à utiliser certains outils.



Il est donc primordial de prévoir un accompagnement au changement au niveau des utilisateurs métiers, mais aussi niveau IT. D’autre part, la solution nous conduit à avoir une approche différente sur certaines règles de gestion. Cela s’avère parfois perturbant».