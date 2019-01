SAP et Manchester City introduisent pour la première fois la technologie sur le terrain

Fédération Française de Voile, joueurs et entraîneurs de la WTA (dont la championne en titre de Wimbledon Angie Kerber), SAP Extreme Sailing Team, Fédération allemande de football (DFB)… SAP place sportifs et entraîneurs en meilleure position pour prendre des décisions temps réel susceptibles de faire toute la différence pour décrocher la victoire.



Depuis 2015, SAP et Manchester City font équipe pour développer et déployer un ensemble de solutions visant à simplifier les opérations commerciales et à optimiser l’expérience des supporters. Désormais, les deux partenaires se tournent vers la technologie utilisable pendant les matches et sur le terrain, alors même que le club ambitionne de remporter la Premier League pour la deuxième année consécutive.



Un peu plus tôt cette année, les changements apportés aux règles de la Premier League ont permis aux entraîneurs de recourir à la technologie tout en étant sur le bord du terrain pendant les matchs. Evidemment, Manchester City a su vers quel outil se tourner.



Au cours du championnat dernier, Manchester City a commencé à utiliser SAP Challenger Insights avant les matches pour élaborer le plan de jeu, dans les vestiaires pendant les mi-temps pour effectuer des ajustements, et après les matches pour planifier les prochaines rencontres. Après une mise en œuvre réussie en 2017, Manchester City s’est associé à SAP afin de créer une version personnalisée de cette technologie pour les matches de la saison 2018 à la fois pour les équipes féminines et masculines.



SAP Challenger Insights est une application mobile disponible sur tablette qui fournit aux entraîneurs et aux analystes des données des informations sur les tactiques et les caractéristiques de l’adversaire (techniques offensives et défensives, formations, etc.). Elle peut être utilisée avant, pendant et après les matches. SAP Challenger Insights, qui dépend de la suite SAP Sports One, permet à l’équipe d’élaborer et de planifier ses stratégies, de communiquer les changements de tactiques en cours de match et d’obtenir des informations instantanées sur l’adversaire.



Grâce à la solution SAP Challenger Insights, les entraîneurs et analystes de Manchester City peuvent désormais mieux informer les joueurs lorsqu’un remplaçant entre sur le terrain.



Manchester City constate d’ores et déjà des résultats positifs tandis que l’équipe se bat pour la première place de la Premier League. Avec SAP Challenger Insights à ses côtés tout au long de la saison, la victoire est à portée de crampons.