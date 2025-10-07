SAP met fin à l’ère du « best-of-breed » avec sa suite métier dopée à l’IA

A l’occasion de son premier événement SAP Connect, SAP SE (NYSE : SAP) présente une nouvelle étape majeure dans l'intégration de l'IA, des données et des applications au service de la performance des entreprises. Parmi ces avancées : une nouvelle génération d’assistants métiers dans Joule qui collaborent avec les équipes pour améliorer la productivité, un écosystème de données élargi, qui permet des analyses approfondies, et des solutions de supply chain intelligentes capables d’anticiper les perturbations avant qu’elles ne surviennent. Des avancées qui redéfinissent une fois de plus la manière dont les entreprises créent de la valeur et accélèrent leur transformation.



« Dans un monde où la volatilité est devenue la norme, les entreprises ont besoin d’un modèle intégré plutôt que d’un assemblage d’applications disparates. » a déclaré Muhammad Alam, membre du Comité Exécutif de SAP SE, SAP Product & Engineering. « Les annonces d'aujourd'hui illustrent la puissance de SAP Business Suite, où l'IA, les données et les applications s'associent pour permettre des décisions plus intelligentes, une exécution plus rapide et une transformation à grande échelle. »



Une IA qui collabore avec l’humain



SAP présente la nouvelle étape de Joule, moteur d’IA au cœur de la SAP Business Suite. En s'appuyant sur l’ensemble des applications et les données de SAP Business Suite, SAP introduit une nouvelle génération d'assistants « conscients du rôle » : chacun est conçu pour collaborer avec les utilisateurs dans leurs domaines d’activités. Ces assistants activent et orchestrent les bons agents IA pour chaque tâche, libérant les collaborateurs des tâches complexes et leur permettant de se concentrer sur la création de valeur.



Derrière ces assistants, une bibliothèque croissante de “Joule Agents” prend en charge des processus avancés :



Par exemple, un Assistant Manager RH coordonne des agents spécialisés, dont un People Intelligence Agent, capable d’identifier des anomalies de rémunération.

Un Assistant Planification Financière s’appuie sur un Cash Management Agent pour optimiser la trésorerie et améliorer les rendements.

Ces assistants ne se limitent pas à un service : ils collaborent entre fonctions pour résoudre des problématiques d’entreprise transverses.



Des données sans frontières



Les données sont le carburant de l'IA, mais restent souvent enfermées dans des silos. Avec SAP Business Data Cloud Connect (BDC Connect), SAP lève ces barrières en connectant de manière sécurisée le Business Data Cloud avec des plateformes partenaires, pour permettre des flux bidirectionnels de données prêtes à l’emploi.



Grâce au zero-copy sharing[1], les demeurent dans les systèmes SAP tout en restant accessibles depuis les plateformes clients - sans duplication, sans perte de contexte et sans coûts supplémentaires. Résultat : moins de silos, des pipelines plus simples et une donnée de confiance disponible à tout moment.



SAP a également annoncé que Databricks et Google Cloud seront les premiers partenaires intégrés à BDC Connect, bientôt rejoints par d’autres. Ces partenariats permettent aux clients d’accéder plus rapidement à leurs données pour l’analytique et l’IA, et d’obtenir des résultats métiers en temps réel.



Des applications qui transforment les données en action



Au cœur de la proposition de valeur SAP se trouvent des applications d'entreprise où les données prennent vie et où les insights générés par l’IA se traduisent en actions concrètes.



SAP Supply Chain Orchestration : une solution native IA qui utilise un graphe de connaissances dynamique pour détecter en temps réel les risques au sein des chaînes d’approvisionnement et orchestrer des réponses coordonnées.

SAP Engagement Cloud : une nouvelle solution d'expérience client qui personnalise les interactions entre entreprises, fournisseurs et partenaires.

Nouvelle suite SAP Ariba : conçue dès l’origine pour l’IA, elle apporte de l'intelligence à chaque étape de la gestion des achats, de la sélection des fournisseurs à la collaboration opérationnelle.

Vers une nouvelle ère de l’entreprise intelligente



Ces innovations marquent la fin de l’ère du “best-of-breed” au profit d’un modèle intégré où IA, données et applications s’enrichissent mutuellement.



SAP ouvre ainsi une nouvelle ère de performance, de rapidité et de résilience, portée par une IA au service des métiers.