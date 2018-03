SAP prépare ses prochaines acquisitions dans le Big Data

Il faut juste trouver le bon moment : pas trop tôt pour attendre que la cible ait réellement prouvé sa vision et sa capacité à innover; mais pas trop tard pour éviter que le prix ne monte et que d'autres ne s'y intéressent.Pour dénicher ces perles rares, SAP organise dans ses laboratoires de recherche de la Silicon Valley, un forum, sorte de place de marché où les jeunes pousses viennent présenter leur produit et recueillir l'avis des experts de SAP.Une démarche intéressante pour l'éditeur qui voit venir à lui des dizaines de candidats au rachat potentiel. Intéressante également pour la jeune pousse qui peut ainsi présenter sa technologie et envisager très tôt une sortie via un rachat ou un financement complémentaire par SAP Ventures. Mais dangereuse également pour la jeune entreprise qui n'aurait pas suffisamment innové, ou qui n'aurait pas protégé ses choix technologiques. Car si SAP est capable de racheter rapidement les technologies qui l'intéressent, l'éditeur dispose également d'une puissance de développement, en particulier en Inde, capable de copier et d'améliorer une idée qu'il jugerait intéressante, mais insuffisamment aboutie.La première édition de ce forum a eu lieu la semaine dernière à Palo Alto; 26 startup avaient répondu au rendez-vous et sont venus présenter leurs technologies aux équipes SAP HANA, et à Vishal Sikka, le géniteur du produit et l'homme qui monte chez SAP.Un concours permet de mettre en avant les initiatives qui ont le plus largement séduit les participants. Pour cette première édition, c'est Zettaset qui a remporté le plus de suffrages, dans deux catégories. Zettaset s'appuie sur Hadoop, mais en aurait contourné les limites, permettant à ses clients de stocker des milliards de fichiers sur la même plateforme . Trois autres sociétés ont été récompensées : AlertEnterprise! dans le domaine de l'administration des applications, LongJump une plateforme infonuagique, et NextPrinciples dans le domaine de la mise en relation des données clients internes et en provenance des médias sociaux.La prochaine édition de ce forum aura lieu dans quelques mois, le 8 juin prochain et traitera de l'analyse des gros volumes de données.