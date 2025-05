SAP réinvente la performance des organisations avec la Business AI

A l’occasion de sa conférence annuelle SAP Sapphire, SAP SE (NYSE : SAP) a dévoilé une série d’innovations et de partenariats stratégiques qui placent la puissance de la Business AI entre les mains de chaque utilisateur, transformant en profondeur la manière dont le travail s’organise.



Du copilote omniprésent Joule, à un réseau étendu d’agents IA capables d’opérer à travers l’ensemble des systèmes et des domaines d’activités, SAP annonce une nouvelle ère qui démocratise l’accès à la Business AI et permet des gains de productivité pouvant atteindre 30%.



« SAP combine la suite d’applications métier la plus puissante au monde, des données d’une richesse inégalée et les dernières avancées en IA pour créer un cercle vertueux de valeur pour nos clients », a déclaré Christian Klein, CEO de SAP. « Grâce à l’extension de Joule, à nos partenariats avec les pionniers de l’IA et les avancées de SAP Business Data Cloud, nous concrétisons la promesse de la Business AI tout en accompagnant nos clients dans leur transformation digitale, dans un monde de plus en plus imprévisible.»



Une IA qui décuple la productivité



Le copilote d’IA générative Joule accompagne les utilisateurs partout où ils travaillent, en leur fournissant des réponses personnalisées pour gagner en efficacité, à chaque étape de leur journée.



Intégré de manière transparente dans et hors des applications SAP, Joule aide à rechercher les bonnes données, à générer des insights en temps réel et à automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Sa nouvelle barre d’actions intelligente, alimentée par SAP WalkMe, analyse les usages à travers l’ensemble des outils pour transformer Joule en assistant proactif, toujours disponible, capable d’anticiper les besoins des utilisateurs avant même qu’ils ne les expriment — tout en respectant strictement les principes éthiques de SAP en matière d’IA.



Une collaboration avec Perplexity, entreprise spécialisée dans les moteurs de réponse alimentés par l’IA, renforce les capacités de Joule à exploiter des données structurées et non structurées pour résoudre des problématiques métiers complexes. Alimenté par Perplexity et SAP Knowledge Graph, Joule peut désormais fournir instantanément des réponses structurées et visuelles - sous forme de graphiques ou de tableaux - fondées sur des données métier en temps réel, intégrées aux workflows SAP. Par exemple, un utilisateur peut demander comment des événements externes récents pourraient impacter son activité et obtenir une prévision fondée à la fois sur l’actualité et sur les données internes de l’entreprise.



SAP a également dévoilé une nouvelle bibliothèque d’agents IA, capables de repenser les processus métier en partant de zéro. Orchestrés par Joule et alimentés par les données d’entreprise en temps réel, ces agents interagissent au travers des systèmes et des domaines d’activités pour anticiper, s’adapter et agir de manière autonome, renforçant ainsi l’agilité des entreprises dans un environnement en constante évolution. En s’associant avec des leaders du secteur, SAP propose une suite d’agents interopérables capables d’exécuter des processus de bout en bout. Ces nouveaux agents couvrent des domaines clés comme l’expérience client, la supply chain, la gestion des dépenses, la finance et les ressources humaines.



SAP a présenté un système d’exploitation dédié au développement de l’IA qui transforme la manière dont les entreprises conçoivent, déploient et font évoluer leurs solutions d’IA. AI Foundation offre aux développeurs un point d’entrée unique pour créer, étendre et exécuter des solutions d’IA sur mesure à grande échelle, faisant de cette plateforme le premier véritable système d’exploitation dédié à la Business AI.



Un optimiseur de prompts inédit, conçu en collaboration avec le laboratoire d’IA de pointe Not Diamond, permet également aux développeurs de générer plus rapidement des prompts efficaces, réduisant le temps au traitement de cas d’usage complexes, de plusieurs jours à quelques minutes.



Des données pour éclairer les décisions



SAP a également présenté de nouvelles Applications Intelligentes intégrées à SAP Business Data Cloud, chacune conçue pour répondre aux besoins spécifiques des domaines d’activités. Ces applications sont capables d’apprendre en continu, de simuler des résultats et de guider les actions à partir de données critiques, détectant les changements pour optimiser les processus, anticiper les besoins et favoriser une collaboration entre l’intelligence humaine et artificielle, afin de générer un impact concret. L’application People Intelligence, par exemple, optimise la performance des équipes en transformant les données liées aux personnes et aux compétences en analyses exploitables et en recommandations pilotées par l’IA.



Par ailleurs, SAP et Palantir annoncent un partenariat visant à accompagner leurs clients communs dans leur migration vers le cloud et leurs programmes de modernisation. Grâce à une connectivité fluide entre Palantir et SAP Business Data Cloud, les client pourront construire une base de données harmonisée à l’échelle de leur entreprise. Ensemble, les deux entreprises s’engagent à fournir de manière responsable des résultats essentiels et à accompagner leurs clients - y compris le gouvernement américain - dans leur capacité à s’adapter rapidement aux évolutions et aux perturbations.



Accélérer la transformation vers le cloud



SAP a également présenté pour chaque domaine d’activités, les nouveaux packages SAP Business Suite, conçus pour simplifier l’adoption des solutions cloud SAP, en réponse aux besoins métiers spécifiques des clients. Intégrant SAP Build, ces packages offrent aux entreprises la possibilité de personnaliser leurs applications pour répondre à leurs besoins spécifiques et accélérer leur transformation digitale.



Enfin, SAP a présenté une nouvelle solution conçue pour accélérer la transition vers le cloud. Avec Joule comme point d’entrée, cette solution s’appuie sur les insights issus de SAP Signavio et SAP LeanIX pour proposer des recommandations personnalisées, alignées sur les objectifs de transformation propres à chaque entreprise, permettant de réduire jusqu’à 35% le temps nécessaire pour générer de la valeur.