SAS AI Navigator : une nouvelle solution pour piloter et sécuriser l'IA en entreprise

SAS, leader mondial Data & IA, lance SAS® AI Navigator, une nouvelle solution SaaS dédiée à la gouvernance de l'IA et désormais disponible sur la Marketplace Microsoft. Pensée pour les décideurs – directeurs de l'IA, de la donnée, de la conformité et des risques –, cette plateforme a pour vocation de structurer un écosystème technologique souvent fragmenté. Elle leur permet de cartographier l'ensemble de leurs actifs d'intelligence artificielle et de garantir l'alignement des cas d'usage avec les cadres réglementaires et les politiques internes de l'entreprise. SAS AI Navigator agit comme une tour de contrôle offrant une vue unifiée sur les outils déjà en place, qu'il s'agisse de grands modèles de langage (LLM), d'agents IA, de modèles open source ou d'algorithmes SAS.



Les clients actuels bénéficient d'un accès gratuit à SAS AI Navigator pendant six mois.



« Une IA digne de confiance ne naît pas par hasard. Elle exige une démarche volontaire, de la transparence et un cadre de gouvernance adapté dès le départ. Grâce à SAS AI Navigator, les organisations bénéficient de la visibilité et de la responsabilisation nécessaires pour déployer l'IA en toute confiance, de manière responsable et à grande échelle », explique Kalliopi Spyridaki, Chief Privacy Strategist, EMEA & Asia Pacific chez SAS.



Le manque de confiance freine les investissements dans l'IA



L'étude SAS/IDC 2026 Data and AI Impact Report le rappelle : sans explication claire sur les décisions automatisées, l'adoption de l'IA bloque. C'est pour lever cet obstacle que SAS AI Navigator permet de recenser, de structurer et d'encadrer les cas d'usage directement au cœur des processus métiers.



La solution s'applique à l'ensemble des modèles et agents intelligents déployés, y compris les outils tiers comme Claude ou Microsoft Copilot. SAS AI Navigator offre une visibilité centralisée sur tout le cycle de vie des projets — de l'expérimentation au déploiement jusqu'au retrait — pour garantir un alignement continu avec les chartes internes et les exigences réglementaires.



Pour accélérer la mise en conformité, la plateforme intègre des « packs de politiques » clés en main conçus avec des partenaires comme Protiviti et Asenion. Ces modules proposent des grilles d'évaluation des risques et des questionnaires préétablis, évitant aux entreprises de rédiger leurs règles à partir d'une feuille blanche



Un enjeu clé pour les secteurs réglementés



Dans des domaines complexes comme la santé, ce cadrage est capital. Le centre médical universitaire Erasmus (Pays-Bas) a ainsi expérimenté SAS AI Navigator au sein de son laboratoire d'éthique REAiHL :



« SAS AI Navigator constitue une base solide pour centraliser et documenter la gouvernance de l'IA en milieu hospitalier, en parfaite adéquation avec nos exigences de suivi », indique le Dr Michel van Genderen, médecin réanimateur au centre Erasmus MC.



En intégrant la Marketplace Microsoft, la solution consolide également l'alliance stratégique entre SAS et Microsoft. Elle permet de piloter les cas d'usage directement sur Azure et d'accélérer le passage des projets du laboratoire à la mise en production à grande échelle.



Cinquante ans d'expertise au service d'une innovation responsable



SAS AI Navigator est une solution SaaS autonome accessible aussi bien aux nouveaux clients qu'aux utilisateurs historiques de SAS. Elle vient enrichir un portefeuille d'offres de gouvernance en constante expansion, conçu pour s'adapter au niveau de maturité de chaque organisation. SAS s'appuie sur cinq décennies d'expérience dans l'accompagnement des entreprises dans le déploiement de technologies de rupture ; une expertise largement reconnue par les analystes du secteur.



« De nombreuses entreprises font face à la profusion et à l'éparpillement de leurs outils d'IA, en raison de la multiplication des modèles, des agents et des applications tiers. Une approche centralisée de la gouvernance, telle que celle proposée par SAS AI Navigator, permet de savoir exactement quelles IA sont utilisées, dans quel cadre, et si elles respectent les politiques internes ainsi que les réglementations en vigueur », souligne Kathy Lange, directrice de recherche logiciels IA, données et automatisation chez IDC.