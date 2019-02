SAS France certifié Top Employer 2019 pour la dixième année

Cette année encore, le Top Employers Institute reconnaît officiellement SAS Institute France, leader de l’analytique, en tant que Top Employer 2019, tenant compte de l'excellence de ses conditions de travail. SAS France est reconnue pour l’environnement de travail optimal que l’entreprise offre à ses collaborateurs et pour ses pratiques RH innovantes.



SAS France s’efforce d’optimiser sans cesse sa politique de ressources humaines, notamment par le biais d’un management bienveillant, attentif au développement et au bien-être des collaborateurs. A ce titre, on peut citer l’opportunité de bénéficier de coaching pour accompagner les prises de poste, la possibilité (encouragée !) de faire du sport pendant la pause déjeuner (sur site : salle de sport, cours de fitness 2 fois par semaine, tennis, forêt avec parcours de santé, équipe de course à pieds, équipe de foot…), une crèche mise à la disposition des jeunes parents, une salle de musique équipée et une conciergerie qui facilite la vie quotidienne et valorise les commerçants locaux. La participation à des événements solidaires est également proposée de sorte à renforcer la cohésion des équipes (Giving Tuesday ou événement sportif caritatif).



Par ailleurs, SAS France a signé dès 2011 une charte qui a instauré le travail à distance. Les employés SAS ont en effet la possibilité d’organiser leur temps de travail avec beaucoup d’autonomie entre le site de La Défense, le site arboré de Grégy ou le domicile des collaborateurs. « Il est possible de partager nos écrans à distance de façon à travailler comme si nous étions côte à côte dans un bureau » précise Yannick Charron, directeur des ressources humaines de SAS France.



« Nous sommes fiers d’avoir obtenu cette certification pour la 10e année consécutive. Cette continuité, qui valorise notre culture d’entreprise, nous incite à nous remettre en cause afin de proposer des actions en lien avec l’évolution des attentes de nos collaboratrices et de nos collaborateurs. Notre démarche est centrée sur une politique de responsabilisation et des efforts constants vers le développement des talents », déclare Yannick Charron, directeur des ressources humaines de SAS France.