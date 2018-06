SIKA choisit la plateforme de Cognitive Search de Sinequa pour optimiser sa Digital Workplace

En 40 ans, Sika est passée de 2 000 à plus de 18 000 salariés à travers le monde. Avec son organisation décentralisée, la coordination entre les équipes et la mutualisation des informations s’avèrent complexes. Pour y remédier, la société lance en 2015 IBM Connections, qui combine collaboration pour le courrier électronique, réunions en ligne, messagerie instantanée, partage de fichiers et traitement commun de documents. Une mutualisation qui passe par le Cloud et qui est entièrement opérationnelle avec SikaConnect depuis octobre 2017.

Sika cherchait une technologie dotée de capacités de traitement du langage naturel (Natural Language Processing) pour compiler rapidement des informations à partir de données structurées et non-structurées. L’entreprise a finalement choisi Sinequa pour la richesse des fonctionnalités de la plateforme : traitement du langage naturel dans plus de 20 langues, plus de 180 connecteurs vers SikaConnect, framework Hadoop et une sécurité accrue et des algorithmes de machine learning.

La qualité et la sécurité d’accès aux informations qu’offrent Sinequa sont incomparablement plus élevées qu'avec des méthodes non combinées et créent les conditions nécessaires au développement international d’un grand groupe comme Sika. Dorénavant reliée à la solution intuitive et intégrée IBM Connexions Cloud, la plate-forme de Cognitive Search de Sinequa indexe l’ensemble des données disponibles et s’adapte à l’architecture de SikaConnect.



Les autres sources de données indexées par Sinequa sont :



1. Le réseau social interne SikaWorld (basé sur IBM WebSphere), qui intègre SikaConnect. Les contenus statiques sont combinés à des flux de travail sous-jacents (politiques RH, annonces officielles...) et les contenus créés par les employés sur SikaConnect. Les requêtes de recherche de l’intranet sont directement transmises à SikaSearch.



2. SikaWeb, une base de données où les sites web internationaux du Groupe sont indexés et mis à la disposition des utilisateurs finaux à des fins de recherche. D’autres sources de contenus seront connectées au logiciel Sinequa et notamment le Digital Asset Management et le système de Customer Relationship Management.



Edwi, Meier, Head of Application Services chez Sika explique : « L’intégration de Sinequa a été réalisée dans un laps de temps très court. Cette intégration permet à nos employés du monde entier de mutualiser leurs informations et d’effectuer des recherches sur l’ensemble des sources de données intégrées avec un haut degré de pertinence et des délais raccourcis. Nous étions une entreprise axée sur les données et nous voilà centrés sur l’information et les connaissances. La collaboration avec DTI AG pour l’intégration a été essentielle ».



Stéphane Kirchacker, VP Sales EMEA chez Sinequa ajoute : « Nous sommes fiers qu’une nouvelle entreprise de l’envergure de Sika AG utilise notre plateforme de Cognitive Search. Avec l’aide de notre partenaire, DTI AG, nous permettons au Groupe de mieux exploiter ses propres données, de stimuler l’innovation interne et de fournir la bonne information à la bonne personne au bon moment ».