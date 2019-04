SUPPLAÏ fait rimer Supply Chain et Business Intelligence

Associer Supply Chain et Business Intelligence (BI) au travers d’une expertise métier et d’un catalogue de logiciels dédiés, c’est le parti pris audacieux et adapté aux enjeux du secteur qu’a choisi SUPPLAÏ pour servir ses clients.



Fort de plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de la performance d'entreprise, la veille stratégique, les logiciels de planification et les ERP, son fondateur, Gilles Alais, a pour ambition de mettre la puissance et l’agilité des nouveaux outils d’aide à la décision au service des processus de Supply Chain Planning : « C’est notamment à la suite de mon expérience récente chez l’éditeur BOARD, proposant une plateforme décisionnelle intégrant BI, pilotage de la performance et analyse prédictive, qu’est née la vocation de SUPPLAÏ : faciliter la prise de décision pour une meilleure planification de la Supply Chain. C’est-à-dire la capacité à restituer, visualiser, analyser et partager les données de façon simple et intuitive », explique Gilles Alais, CEO et fondateur de SUPPLAÏ.



Renforcer l’efficience du Supply Chain Planning grâce à la puissance d’outils décisionnels



Pour apporter une compréhension globale de la planification stratégique d’entreprise, SUPPLAÏ propose une sélection des meilleurs outils de pilotage de la planification de la Supply Chain, portée par la puissance de la Business Intelligence.



À partir de partenariats tissés avec des éditeurs de logiciels internationaux prochainement dévoilés, l’entreprise inscrit la planification de la Supply Chain dans une démarche combinée avec les dernières technologies agiles de Pilotage de la Performance (EPM) et de Business Intelligence (BI). « Notre équipe apporte des solutions adaptées et ciblées par processus métier et taille d’entreprise dans les domaines suivants : S&OP, demande, production, ordonnancement, optimisation des stocks, promotions, DDMRP... et également élaboration budgétaire, reporting… », détaille Gilles Alais. « À ces outils et processus métier, nous ajoutons la technologie BI afin de permettre une simulation et une visualisation des données plus percutantes et davantage orientées vers l’utilisateur final. »



Une vision prospective au service de la Supply Chain agile



Face à la complexité croissante des organisations logistiques, SUPPLAÏ accompagne ses clients dans leur capacité à gérer et analyser les données pour s’adapter aux changements avec agilité. L’entreprise propose des prestations de consulting, de prototypage, de formation et d’aide à la mise en place d’indicateurs Supply Chain, assurées par une équipe de professionnels expérimentés. « La planification de la Supply Chain n’est pas isolée. Elle s’inscrit dans un pilotage global de la performance et doit interagir, au travers de données communes, avec les autres fonctions de l’entreprise : Finance, RH et Marketing… C’est ce que nous entendons permettre à nos clients au travers de notre offre et notre savoir-faire », conclut Gilles Alais.