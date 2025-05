Salesforce déploie l’IA agentique dans la grande consommation avec Agentforce

L’IA agentique, accélérateur de croissance



Déjà 32 % des dirigeants du secteur ont intégré l’IA générative dans leurs opérations et 34 % sont en phase de déploiement à grande échelle. L’IA agentique, capable de gérer des tâches de bout en bout sans intervention humaine, permet d’automatiser les actions répétitives et de libérer du temps pour des missions à forte valeur ajoutée. Aujourd’hui, 41 % du temps des équipes est encore consacré à des tâches peu productives – un potentiel de croissance à saisir immédiatement.



4 usages concrets pour transformer la grande consommation



Ventes augmentées : Agentforce automatise la qualification de leads, la planification de rendez-vous et la détection des écarts commerciaux, tout en offrant un coaching personnalisé aux commerciaux pour accélérer leur montée en compétence et maximiser la performance.

Gestion des grands comptes : Les agents IA surveillent la santé des comptes, analysent les données et proposent des recommandations en temps réel, optimisant la fidélisation et la rentabilité. Ils facilitent aussi la gestion des promotions et l’ajustement des campagnes selon les performances.

Optimisation terrain et points de vente : Disponibles 24/7, les agents IA automatisent la gestion des visites, le suivi des stocks et les audits en magasin, anticipant les ruptures et assurant la conformité en rayon. Ils fournissent des recommandations ciblées pour chaque point de vente et s’adaptent aux variations saisonnières.

Service client nouvelle génération : 43 % des entreprises du secteur placent le service client comme priorité de l’IA. Les agents assurent une assistance continue, personnalisée et proactive, réduisent les délais de traitement, automatisent les ventes à distance et enrichissent l’expérience client grâce à des recommandations sur-mesure.



Une plateforme intégrée et évolutive



Agentforce s’intègre nativement à Salesforce Customer 360, Data Cloud et Einstein AI, garantissant une mise en œuvre rapide, une exploitation optimale des données et une expérience unifiée pour les équipes et les clients.