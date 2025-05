Salesforce facilite le déploiement sécurisé d’agents IA avec de nouvelles capacités intégrées dans Agentforce

Salesforce annonce aujourd’hui une nouvelle suite de fonctionnalités en matière de gouvernance, sécurité et conformité, conçues pour permettre aux entreprises de déployer une IA de confiance en toute sérénité. Cette offre intégrée garantit un contrôle, une visibilité et une fiabilité inégalés à chaque étape du cycle de vie d’un agent IA. Grâce à des fonctionnalités comme l’accès Zero Copy aux données, l’application automatique des politiques, la surveillance en temps réel et les garde-fous IA, Salesforce donne aux DSI et aux décideurs IT les moyens d’adopter l’IA agentique de manière sécurisée et conforme. Une réponse directe aux inquiétudes exprimées par les DSI : en effet, les entreprises sont sous forte pression pour déployer des agents IA, mais près de la moitié des responsables IT (48 %) estiment que leur socle de données n’est pas prêt, et 55 % doutent de pouvoir mettre en œuvre l’IA avec les garde-fous appropriés.



Confiance, sécurité et gouvernance réunies sur une plateforme unifiée



Pour garantir une IA d’entreprise fiable, tout commence par une gouvernance rigoureuse des données et métadonnées. Salesforce offre une gestion unifiée de ces informations à travers l’ensemble de ses applications, en s’appuyant sur des solutions intégrées conçues pour renforcer la résilience des données, sécuriser les pratiques de développement et assurer une protection continue des environnements critiques. L’intégration récente des solutions Own renforce cette approche en apportant des fonctions avancées de sauvegarde, de restauration et d’archivage, indispensables pour garantir la continuité d’activité et répondre aux exigences réglementaires les plus strictes.



Salesforce Backup & Recover : anciennement Own Recover, cette solution assure une protection complète des données et métadonnées Salesforce, avec des sauvegardes automatisées et une restauration ultra-précise, et la possibilité de restaurer précisément un champ spécifique au sein d’un enregistrement.

Salesforce Archive : permet de se conformer aux exigences réglementaires et aux politiques internes de conservation des données, tout en optimisant les performances de l’organisation en ne conservant que les données pertinentes.

Data Mask & Seed : protège les données dans les environnements Sandbox à grande échelle, et facilite le test et le déploiement sécurisé des agents IA.

Shield 2.0 : offre une visibilité renforcée sur l’activité des utilisateurs, avec une détection proactive des menaces et un reporting de conformité simplifié.

Security Center 2.0 : simplifie la gestion de la posture de sécurité, avec une classification des données accélérée et une meilleure visibilité sur les risques, y compris via de nouvelles évaluations automatisées grâce à Own Secure.

Gouverner toutes les données et métadonnées de l’entreprise, à grande échelle et depuis n’importe quelle source : Après le CRM et les données Salesforce, la gouvernance doit s’étendre à l’ensemble des données de l’entreprise pour établir une véritable base de confiance pour l’IA. C’est là que Data Cloud joue un rôle clé : en unifiant toutes les données structurées et non structurées, il offre une vue client consolidée, fiable et directement activable dans toutes les applications front office. Grâce à Data Cloud Governance, les entreprises peuvent gérer leurs données et métadonnées à grande échelle, tout en appliquant des règles cohérentes sur l’ensemble des usages.



Les fonctionnalités incluent notamment :



Tagging et classification automatisés par l’IA : des balises recommandées par l’IA permettent d’étiqueter automatiquement les enregistrements (par exemple : « RGPD », « Donnée personnelle », « HIPAA »), pour garantir une protection cohérente selon les exigences métiers ou réglementaires.

Gouvernance basée sur des politiques : des règles précises peuvent être définies et appliquées automatiquement à tous les niveaux (champ, objet, enregistrement), sur l’ensemble des fonctions de Data Cloud, qu’il s’agisse d’Agentforce, d’Analytics ou de Segmentation.

Data Spaces : ce mécanisme permet d’isoler les données, métadonnées et processus par marque, entité ou région, tout en opérant sur une seule et même instance de Data Cloud. Chaque unité conserve ainsi le contrôle de ses données dans un cadre unifié.

Masquage dynamique des données : des politiques de masquage intelligent permettent d’afficher ou de masquer automatiquement certaines informations sensibles en fonction du profil de l’utilisateur.

Développer, tester et déployer une IA fiable avec des garde-fous intégrés : Pour lever les freins liés à la mise en production de l’IA, Salesforce propose un environnement sécurisé de développement et de test, combinant sandbox dédiée et Testing Center Agentforce. Ce dispositif permet d’évaluer rigoureusement le comportement des agents dans un cadre isolé, à partir de données réalistes, avant tout déploiement en production.



Les équipes peuvent ainsi configurer des instructions personnalisées, des variables, des filtres, et des contrôles de conformité pour encadrer finement le fonctionnement des agents. Ces garde-fous permettent de prévenir les dérives, d’identifier les comportements à risque et de simplifier le débogage grâce à des alertes et recommandations ciblées.



Les dernières évolutions du Testing Center incluent :



La génération de données synthétiques et injection d’états : pour accélérer les tests à grande échelle, simuler divers scénarios, injecter un historique de conversation ou des variables de contexte.

Des variables et des filtres personnalisés : pour orienter le raisonnement des agents à partir d’informations clés (vérification d’un client, résultats d’une requête…) et limiter l’accès à certains sujets ou actions selon le contexte.

Des contrôles de conformité aux instructions (disponible en juillet) : pour vérifier automatiquement que les agents respectent les consignes, renforcer la confiance dans leur comportement et prévenir les écarts.

Sécuriser les données à chaque étape, sans compromis : Au cœur de la plateforme Salesforce, la Trust Layer agit comme un intermédiaire de confiance entre l’utilisateur et l’IA. Elle intègre nativement des garde-fous essentiels : masquage configurable des données, non-conservation des prompts, et détection de toxicité sur les entrées comme les sorties. L’objectif : permettre une utilisation sûre et responsable de l’IA, y compris sur les données sensibles des clients.



En réunissant accès sécurisé aux données, outils low-code performants et gouvernance intégrée, Salesforce offre aux entreprises les moyens de passer de l’expérimentation à des déploiements d’agents IA à grande échelle — fiables, utiles et créateurs de valeur, tant pour l’expérience client que pour la performance opérationnelle



Cas concret : une transformation de l’expérience patient dans la santé : Le prestataire de soins innovant Precina s’appuie sur Salesforce pour centraliser les données issues de différents systèmes (dont les dossiers médicaux électroniques – EMR), et déployer des agents IA capables de proposer un accompagnement personnalisé aux patients atteints de diabète de type 2. Grâce aux capacités conformes HIPAA d’Agentforce, l’organisation peut automatiser des workflows complexes tout en garantissant la sécurité, la conformité et la confidentialité des données.



« Si nous devions développer cette technologie en interne, nous porterions seuls la responsabilité de la cybersécurité, de la maintenance et de la montée en charge. Salesforce investit fortement dans la cybersécurité. Nous avons suffisamment confiance pour leur confier les données de nos patients, avec le même niveau d’exigence que celui que nous appliquons à leur prise en charge médicale. » — Josiah Bryan, CTO et responsable de la recherche IA chez Precina.



« Le potentiel de l’IA pour les entreprises est immense, mais sa concrétisation repose sur des données de confiance et un développement sécurisé », déclare Rahul Auradkar, Vice-Président Exécutif et Directeur Général de Data Cloud. « Depuis plus de 25 ans, nous construisons des solutions fiables et sécurisées, pour accompagner chaque grande évolution technologique – du mobile au cloud, en passant par l’IA prédictive. Nous sommes aujourd’hui idéalement positionnés pour accompagner les entreprises dans cette nouvelle étape. En unifiant les données avec Data Cloud, en proposant des outils low-code intuitifs pour concevoir des agents plus intelligents, et en intégrant la sécurité et la gouvernance dès la base, nous permettons à chaque client de déployer une IA d’entreprise à la fois puissante et responsable. »