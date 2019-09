Sinequa reçoit le label UAF “Utilisé par les armées françaises”

Le label « Utilisé par les armées françaises » a été créé en mai 2018 dans le cadre du plan « Action PME » dont l'objectif était la création d'un outil pour encourager les exportations des micro-entreprises, des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises de taille intermédiaire (ETI). Ce label atteste donc de la mise en service réussie dans les forces militaires d'une offre commercialisée par ces organisations.



« Nous sommes fiers d'être le premier éditeur de logiciels à recevoir ce prestigieux label de la part du Ministère des Armées. Sinequa est déjà déployée dans plusieurs entités du Ministère, ce label va nous permettre d'étendre l'utilisation de notre plateforme de recherche et d'analyse des données dans le domaine de la sécurité et de la défense à l'international, tout en consolidant notre position de solution souveraine européenne qui permet notamment de répondre aux enjeux du renseignement et du traitement massif des données», déclare Fabrice de Salaberry, Directeur Général de Sinequa.



Comme l'indiquait Florence Parly, la ministre des Armées, lors de sa présence au Salon du Bourget* en juin 2019 : « J'ai tenu à ce que soit mis en place le label 'Utilisé par les armées françaises' afin que nos entreprises puissent officiellement se prévaloir de l'utilisation de leurs produits par nos forces vis-à-vis de clients potentiels étrangers. Nous savons que cette caution 'France' et 'combat proven' est un critère déterminant face à la concurrence »



*https://www.defense.gouv.fr/actualites/articles/les-trois-premiers-labels-utilise-par-les-armees-francaises-decernes-au-salon-international-du-bourget