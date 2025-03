Smart Global Governance lance Answer Writer : la nouvelle IA spécialisée dans l'automatisation des réponses aux questionnaires complexes (appels d'offres, sécurité, RSE)

Explosion des questionnaires de conformité : les entreprises sous pression

Les entreprises européennes et mondiales sont aujourd’hui confrontées à une avalanche de questionnaires : 84 % des organisations utilisent systématiquement des questionnaires de sécurité pour évaluer leurs fournisseurs (EY/RiskRecon), tandis que 78 % des entreprises interrogent régulièrement leurs partenaires sur des critères RSE (Bpifrance). De plus, la majorité des questionnaires de sécurité fournisseurs comprennent désormais entre 100 et 350 questions, mobilisant chaque année des milliers d’heures de travail interne.

Face à cette charge considérable, les équipes internes passent en moyenne 32 heures par réponse à un seul appel d'offres, selon une étude récente, avec des risques importants de retard ou d’erreurs, impactant directement leur efficacité et leur compétitivité.

Answer Writer : une réponse concrète portée par une équipe d’experts reconnus

Answer Writer automatise jusqu’à 90 % des tâches répétitives et chronophages liées à la réponse aux questionnaires complexes. Grâce à une IA évolutive reposant sur quatre agents spécialisés (réglementaire, métier, sectoriel, contexte entreprise), la solution génère des réponses ultra-personnalisées, précises et conformes aux réglementations les plus exigeantes (par exemple RGPD, NIS2, ISO 27001, SOC 2, et bien d'autres).

Chaque réponse générée par Answer Writer cite clairement ses sources pour garantir transparence et fiabilité, tout en réduisant considérablement les erreurs humaines. Les utilisateurs valident les réponses en un clic, permettant à l'IA de devenir chaque jour plus pertinente et parfaitement adaptée à leur contexte métier.



Technologies Microsoft utilisées

Smart Global Governance s’appuie sur Microsoft Azure pour automatiser et optimiser la gestion des processus de conformité :

• Azure OpenAI Service : pour l’analyse et l’automatisation des réponses aux questionnaires.

• AI Search : pour accélérer la récupération et l’exploitation des informations réglementaires.

• CosmosDB et PGSQL Server : pour la gestion et le stockage sécurisé des données.

• App Services et App Functions : pour assurer une exécution fluide des applications et des services serverless liés à la conformité et à la gestion des risques.



Des bénéfices immédiats et mesurables :

• Réduction drastique du temps de réponse (jusqu’à 10 fois plus rapide).

• Gain de précision métier et réduction des erreurs.

• Conformité renforcée avec hébergement sécurisé en France (RGPD, ISO 27001).

• Disponible en 40 langues pour accompagner les entreprises internationales.

• Mise en place rapide (moins d'une heure), avec formation et support premium inclus.



Citation du dirigeant :

« Avec Answer Writer, nous répondons directement aux défis posés par la surcharge actuelle des questionnaires de conformité, souligne Olivier Guillo, Fondateur et CEO de Smart Global Governance. Notre IA spécialisée ne se contente pas de réduire drastiquement le temps passé, elle libère surtout les équipes des tâches répétitives pour leur permettre de se concentrer sur des missions à forte valeur ajoutée. Lancée dans le cadre du Microsoft AI Tour, Answer Writer illustre notre volonté d’offrir une IA pragmatique, ancrée dans la réalité opérationnelle de nos clients et intégrée à l’écosystème technologique de pointe offert par Microsoft. »