Fivetran et dbt Labs s’unissent pour établir la référence en matière d’infrastructure de données ouverte

Fivetran, leader mondial du mouvement de données, a signé aujourd’hui un accord définitif pour fusionner, dans le cadre d’une opération entièrement en actions, avec dbt Labs, pionnier de la transformation moderne des données. Aux termes de l’accord, George Fraser occupera le poste de PDG du groupe unifié, et Tristan Handy, PDG de dbt Labs, deviendra cofondateur et président. Une fois la transaction finalisée, les revenus annuels récurrents (ARR) de la nouvelle entité approcheront 600 millions de dollars.



Fivetran et dbt Labs partagent depuis longtemps la conviction que l’infrastructure de données doit être ouverte, automatisée et fluide. Cette fusion associe des forces complémentaires pour offrir une infrastructure de données ouverte — unifiant le transfert, la transformation, la métadonnée et l’activation des données tout en préservant la liberté de choix en matière de calcul analytique et d’IA.



Dans le cadre de cette opération, la société s’engage à maintenir dbt Labs Core ouvert sous sa licence actuelle et à poursuivre son développement avec et pour la communauté, afin de garantir la vitalité du projet.



« C’est un nouveau départ pour Fivetran et pour l’écosystème des données dans son ensemble », déclare George Fraser, PDG de Fivetran. « À mesure que l’IA transforme chaque secteur, les organisations ont besoin d’une base fiable — ouverte, interopérable et conçue pour évoluer selon leurs ambitions. Notre admiration pour dbt Labs et sa communauté est profonde. Cette union vise à réunir le meilleur des deux mondes pour accélérer l’innovation et renforcer l’impact au sein de la communauté data. »



L’union de Fivetran et dbt Labs établit un nouveau standard pour l’infrastructure de données ouverte, une approche qui réduit la complexité technique en automatisant la gestion des données de bout en bout. Elle fonctionne avec tout moteur de calcul, catalogue, outil BI ou modèle d’IA, repose sur des standards ouverts comme SQL et Iceberg, et reste flexible afin d’éviter tout verrouillage technologique et de s’adapter aux besoins futurs.



« dbt Labs a toujours défendu l’ouverture et la liberté de choix des entreprises », déclare Tristan Handy, fondateur de dbt Labs. « Depuis près de dix ans, j’œuvre à construire une infrastructure de données compatible avec tous les moteurs, formats, modèles et outils, qui serve de couche d’abstraction à l’échelle de tout l’écosystème. En fusionnant avec Fivetran, nous accélérons cette mission et offrons l’infrastructure ouverte dont les entreprises et les experts ont besoin à l’ère de l’IA. »



La transaction a été approuvée par les conseils d’administration et les actionnaires des deux entreprises. La finalisation de la fusion reste soumise aux conditions habituelles, notamment aux autorisations réglementaires. D’ici là, Fivetran et dbt Labs continueront d’opérer comme des sociétés distinctes et indépendantes.



Conseils financiers et juridiques : Qatalyst Partners a agi comme conseiller financier exclusif de Fivetran. Deloitte & Touche LLP a assuré la due diligence. Wilson Sonsini Rosati & Goodrich P.C. a été le principal conseiller juridique, et DLA Piper LLP a également conseillé Fivetran. Morgan Stanley a agi comme conseiller financier exclusif de dbt Labs et Latham & Watkins LLP comme conseiller juridique.