Snowflake acquiert Crunchy Data pour intégrer une offre Postgres à son Data Cloud AI

Le Data Cloud AI Snowflake (NYSE : SNOW) a annoncé, lors de sa conférence Snowflake Summit 2025, son intention d’acquérir Crunchy Data, un fournisseur majeur de technologies et produits Postgres open source de confiance. Cette acquisition permettra d’intégrer Snowflake Postgres, une base de données PostgreSQL prête pour l’IA, de niveau entreprise et adaptée aux développeurs, dans le Data Cloud AI de Snowflake. L’intégration offre aux développeurs toute la puissance de Postgres tout en assurant la gouvernance, la sécurité et les standards opérationnels indispensables au développement et à l’exploitation d’applications d’IA critiques.



Les organisations de tous les secteurs ont de plus en plus besoin d’une solution Postgres sécurisée et de niveau entreprise, entièrement compatible avec Postgres, pour leurs applications en production. La base de données Snowflake Postgres intégrera directement l’expertise de Crunchy Data dans des environnements conformes au programme du gouvernement américain, FedRAMP au sein du Data Cloud AI de Snowflake.



Avec 49 % des développeurs affirmant recourir à PostgreSQL, elle reste la base de données la plus populaire chez les développeurs. Snowflake Postgres simplifie considérablement la manière dont les développeurs créent, déploient et font évoluer des agents et applications d’IA prêts pour la production. Il s’appuie sur la technologie de Crunchy Data, conçue non seulement pour l’expérimentation rapide, mais aussi pour l’ensemble du cycle de vie de développement, de déploiement et d’exploitation des workloads les plus critiques. L’accès natif de Crunchy Data à des métriques de performance essentielles, ses capacités de montée en charge intégrées et son interface puissante permettent aux développeurs de créer rapidement des applications performantes.



Grâce à Snowflake Postgres, des clients et partenaires tels que Blue Yonder et LandingAI, déjà utilisateurs de PostgreSQL pour leurs données opérationnelles, pourront accélérer leurs livraisons, améliorer leur efficacité et renforcer leur avantage concurrentiel dans la transition vers les agents d’IA



« Notre vision est d’offrir à nos clients la plateforme de données et d’IA la plus fiable et complète au monde. L’annonce de notre projet d’acquisition de Crunchy Data est une preuve supplémentaire que Snowflake est la plateforme pour tous les besoins en données et en IA des entreprises », a déclaré Vivek Raghunathan, SVP of Engineering chez Snowflake. « Nous répondons à une opportunité de marché colossale de 350 milliards de dollars et à un besoin réel de nos clients de pouvoir utiliser Postgres dans le Data Cloud AI de Snowflake. »



« Nous avons créé Crunchy Data avec l’ambition de devenir la solution Postgres de référence pour les grandes entreprises. Notre engagement profond envers la sécurité et la conformité a fait de nous un partenaire de confiance pour des organisations opérant dans des secteurs réglementés, dont des agences fédérales, des institutions financières du Fortune 500 et des éditeurs SaaS à grande échelle », a déclaré Paul Laurence, cofondateur de Crunchy Data. « Nous sommes ravis de rejoindre Snowflake afin d’offrir à leurs clients qui utilisent déjà Postgres la possibilité d’exécuter des charges critiques et réglementées avec encore plus de confiance et de sécurité sur la plateforme Snowflake. »



Une fois l’acquisition finalisée, Snowflake s’engagera pleinement envers la communauté Postgres, tout en continuant à soutenir les clients existants de Crunchy Data et en intégrant ses capacités dans Snowflake Postgres. Ce dernier représente une avancée supplémentaire dans la stratégie de la société en faveur du support des données transactionnelles, amorcée avec Unistore, qui unifie les données transactionnelles et analytiques dans une seule base de données. La base de données Snowflake Postgres vient compléter Unistore en offrant une solution adaptée aux applications transactionnelles nécessitant une compatibilité PostgreSQL.



La finalisation de l’acquisition reste soumise à l’obtention des autorisations réglementaires requises et aux conditions de clôture habituelles. Snowflake Postgres sera bientôt disponible en private preview.