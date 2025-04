Snowflake annonce des améliorations avec Apache Iceberg pour optimiser les données ouvertes et les performances en intelligence artificielle

Snowflake (NYSE: SNOW) annonce l’intégration de la gestion des tables ouvertes Apache Iceberg, permettant aux organisations de mieux exploiter leurs données tout en assurant une totale interopérabilité. Les clients de Snowflake peuvent mettre en œuvre des solutions lakehouse ouvertes, tout en accédant à leurs données et en les analysant dans des environnements ouverts et gérés. Cette intégration leur permet d’accélérer l’analyse de données et de développer des applications basées sur l’intelligence artificielle.



Jusqu'à présent, les organisations devaient choisir entre des plateformes intégrées ou des formats ouverts comme Parquet. Grâce à la prise en charge complète des tables Iceberg, Snowflake offre aux entreprises la possibilité de combiner la flexibilité des formats ouverts avec les avantages d’une plateforme intégrée. Cela permet ainsi une gestion des données sans dépendance à un fournisseur spécifique, tout en conservant des performances élevées.



“L’avenir des données est ouvert, mais il doit aussi être simple”, a déclaré Christian Kleinerman, EVP of Product chez Snowflake. “Les clients ne devraient pas avoir à choisir entre des formats ouverts et des performances optimales. Avec les dernières innovations sur les tables Iceberg, les clients peuvent gérer leurs données ouvertes comme s’il s’agissait de données natives sur la plateforme Snowflake, tout en maintenant la simplicité, la performance et la sécurité.”



Snowflake propose plusieurs améliorations des tables Iceberg comprenant :



L’analytique Lakehouse : Les clients peuvent utiliser le moteur de calcul Snowflake sur les tables Iceberg pour améliorer les performances des requêtes via les services Search Optimization et Query Acceleration (disponibles prochainement). Avec les tables Iceberg gérées par Snowflake, les clients bénéficient de la flexibilité des formats ouverts tout en profitant des performances et du rapport qualité-prix de la plateforme. De plus, Snowflake collabore avec la communauté Apache Iceberg pour prendre en charge les types de données VARIANT.





La sécurité et la gouvernance : Snowflake assure une sécurité complète des tables Iceberg avec des contrôles intuitifs pour protéger les environnements lakehouse ouverts et répondre aux exigences de conformité. La réplication et la synchronisation des tables Iceberg, en aperçu privé, permettent également une restauration rapide des données en cas d’incident, sans perturber les opérations.





Le partage de données : Grâce à la technologie de partage sécurisé de Snowflake, les clients peuvent partager et monétiser leurs données dans un environnement compatible avec les tables Iceberg, tout comme avec les formats natifs de Snowflake.



Snowflake soutient activement les standards ouverts et les projets open source visant à améliorer l’interopérabilité des données. En effet, 35 % des acquisitions de Snowflake au cours des quatre dernières années concernent des technologies favorisant l’ouverture des écosystèmes de données. Parmi les projets open source soutenus par Snowflake, il y a Streamlit pour la création et le partage d’applications web interactives, TruEra pour renforcer l’explicabilité de l’IA et la surveillance des performances des modèles pour assurer la conformité et détecter les biais.



“Les innovations comme Apache Iceberg sont essentielles pour Medidata et améliorent l’utilisabilité de nos produits comme Clinical Data Studio. Elles permettent à nos clients de gérer des données plus rapidement, de manière plus flexible et plus simple,” a déclaré Tom Doyle, Chief Technology Officer chez Medidata, une marque de Dassault Systèmes. “Une couche de données unifiée est essentielle pour notre plateforme alimentée par l’IA. Les formats ouverts et interopérables, comme les tables Iceberg et les technologies de collaboration de données de Snowflake, soutiendront notre stratégie et accélérerons notre industrie.”