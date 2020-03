Snowflake annonce l'intégration d'Adobe Campaign pour permettre aux marketeurs d'accéder aux données et tendances en temps réel

Snowflake, la plateforme de données dans le cloud annonce aujourd'hui l'intégration d'un nouveau connecteur FDA (Federated Data Access) pour la solution Adobe Campaign d'Adobe Experience Cloud. Ce connecteur permet aux marketeurs de s'appuyer sur une plateforme de données, scalable et puissante pour stocker et analyser en profondeur les données issues de leurs campagnes marketing, en temps réel, et sans management de l'infrastructure de données.



Les utilisateurs peuvent s'appuyer sur Snowflake pour ingérer n'importe quel volume de données marketing d'Adobe Campaign, qu'elles soient issues de campagnes menées sur des canaux mobiles, sociaux, par e-mail et hors ligne, ou encore de la fusion des canaux entrants et sortants (inbound et outbound), et les restituer pour n'importe quel nombre d'utilisateurs.



« La combinaison d’Adobe Campaign et de Snowflake est remarquablement bénéfique pour les entreprises disposant d'énormes quantités de données », a déclaré Thomas Jordy, product manager d'Adobe. « Cette intégration permet aux marketeurs d'accéder facilement à leurs données pour les utiliser comme ils l'entendent. Ils s'ouvrent ainsi de nouvelles possibilité de personnalisation et peuvent donc proposer de meilleures expériences à leurs clients, sans avoir à se préoccuper des problématiques de gestion. Les utilisateurs d’Adobe Campaign et du connecteur Snowflake verront rapidement des améliorations dans leurs stratégies marketing data driven. »



Au fur et à mesure que le volume des données marketing d'Adobe Campaign augmente, Snowflake permet d’apporter des messages plus personnalisés aux clients. En ayant accès à des données en temps réel, les entreprises peuvent mener des campagnes plus importantes, plus variées et mieux atteindre leurs publics cibles. Plus les équipes marketing utilisent Snowflake pour analyser et itérer leurs campagnes en fonction de l'évolution de leurs besoins commerciaux, plus elles gagnent en efficacité.



« Il était pour nous important que les clients d’Adobe Campaign puissent utiliser tous les avantages de Snowflake pour l'analyse de leurs données marketing », a déclaré Bill Stratton, Head of Media, Entertainment & Advertising chez Snowflake. « Snowflake leur permet d'avoir une meilleure vision de leurs données à travers une plateforme qui ne nécessite aucune action humaine pour la maintenance et la gestion, qui s'adapte à l'augmentation des volumes de données. Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur ce qui compte vraiment le plus : leurs clients ».