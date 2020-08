Snowflake dépose une déclaration d'enregistrement relative à une proposition d'introduction en bourse

Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, J.P. Morgan, Allen & Company LLC et Citigroup agiront en qualité de coresponsables principaux des livres dans le cadre de la proposition d'offre. Credit Suisse, Barclays, Deutsche Bank Securities, Mizuho Securities et Truist Securities agiront en qualité de coresponsables des livres dans le cadre de la proposition d'offre. BTIG, Canaccord Genuity, Capital One Securities, Cowen, D.A. Davidson & Co., JMP Securities, Oppenheimer & Co., Piper Sandler, Stifel, Academy Securities, Loop Capital Markets, Ramirez & Co., Inc. et Siebert Williams Shank agiront en tant que co-gestionnaires dans le cadre de la proposition d'offre. La proposition d'offre sera présentée uniquement par le biais d'un prospectus. Des exemplaires du prospectus préliminaire pourront être obtenus dès qu'ils seront disponibles, auprès de : Goldman Sachs & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, ou en appelant le (866) 471-2526, en envoyant un fax au (212) 902-9316 ou en envoyant un mail à prospectus-ny@ny.email.gs.com ; Morgan Stanley & Co. LLC, Attn : Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014 ; J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou en envoyant un mail à prospectus-eq_fi@jpmorgan.com ou en appelant le (866) 803-9204; Allen & Company LLC, Attn : Prospectus Department, 711 Fifth Avenue, 10th Floor, New York, NY 10022, ou en appelant le (212) 339-2696 ou en envoyant un mail à allenprospectus@allenco.com ; ou Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ou en appelant le (800) 831-9146.



Une déclaration d'enregistrement relative à la vente proposée de ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission, mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus et une offre d'achat ne peut être acceptée avant que la déclaration d'enregistrement ne soit entrée en vigueur. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.



Information complémentaire sur Snowflake :



Snowflake fait voler en éclats les barrières qui empêchent les organisations de tirer la vraie valeur de leurs données. Des milliers d'entreprises à travers le monde mobilisent leurs données d'une manière jusqu'alors inimaginable avec la plateforme de données Cloud de Snowflake - une solution pour l'entreposage de données, les lacs de données, l'ingénierie, la science, le développement d'applications et l'échange de données.