Snowflake est disponible sur les datacenters de Microsoft Azure en EMEA

Snowflake Computing, le seul data warehouse conçu pour le cloud, annonce aujourd’hui la disponibilité de Snowflake sur les datacenters de Microsoft Azure de la zone Europe, Moyen Orient et Afrique (EMEA). L’ouverture de cette nouvelle zone de disponibilité fait suite à la demande croissante pour Snowflake sur Microsoft Azure en Europe, et répond aux souhaits des grandes entreprises qui veulent avoir le choix quant à la plateforme cloud qu’elles utilisent.



Snowflake s’appuie sur les infrastructures Azure pour supporter ses services de requêtage et de stockage de données. De plus, la solution Snowflake s’intègre directement à d’autres solutions comme Azure Data Lake et Microsoft Power BI. La solution de datawarehouse en mode cloud embarque également les dernières fonctionnalités de mise en réseau accélérée et de storage soft delete.



Le déploiement de Snowflake sur les infrastructures européennes d’Azure va apporter une plus grande flexibilité dans la mise en place d’une stratégie de cloud. Il permet en outre d’accroître le support pour les clients de Snowflake ayant des activités en Europe et souhaitant stocker leurs données sur place. La disponibilité du data warehouse sur une infrastructure locale réduit en outre les temps de latence et permet d’accélérer les initiatives sur les données en répondant aux besoins spécifiques de chaque pays.



En outre, Snowflake a récemment introduit, en test, une fonctionnalité de classement pour faciliter le trie et la comparaison des données. Cette nouvelle fonctionnalité permet ainsi aux utilisateurs de spécifier des règles en fonction de différents sets de caractères, langages, de la sensibilité des informations et encore d’autres options.



« De plus en plus d’entreprises transfèrent leurs charges de travail liées aux données et à leur analyse vers le cloud. La demande pour un datawarehouse en mode cloud continue donc de croître », a déclaré Benoît Dageville, Co-fondateur et CTO de Snowflake. « Chaque entreprise a des exigences commerciales différentes et nous voulons continuer à leur offrir la possibilité de choisir le fournisseur de cloud et la localisation qui répond le mieux à leurs besoins ».



Corey Sanders, Corporate Vice-President for Azure Compute at Microsoft Corp, a commenté : « En septembre, Snowflake a été lancé avec succès sur Microsoft Azure aux États-Unis et aujourd’hui, nous sommes heureux de réitérer l’opération en Europe apportant de fait aux utilisateurs européens la même expérience qu’en Amérique du Nord. A travers cette collaboration, nos clients bénéficient des performances élevées de Snowflake adossée à la puissance et à la flexibilité de Microsoft Azure.