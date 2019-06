Snowflake lance sa place de marché pour briser les barrières autour des données

Snowflake, le seul data warehouse conçu pour le cloud annonce à l’occasion de son premier Snowflake Summit, qui se tient cette semaine à San Francisco, le lancement de Snowflake Data Exchange, une place de marché qui marque une nouvelle étape dans l’utilisation généralisée des données en tant qu’actifs des entreprises. Déjà disponible en test auprès de certains clients, la solution sera lancée en preview plus tard cette année.



Snowflake Data Exchange est une marketplace libre d’accès qui permet aux clients de Snowflake de se connecter aux données d’autres entreprises, appelées fournisseurs de données. Les utilisateurs peuvent accéder, générer et découvrir de nouveaux indicateurs à partir de ces données, et ce de manière transparente et sécurisée. Contrairement au transfert de données traditionnel effectué via des API ou à l’extraction de données vers le cloud, le data sharing sur lequel repose Snowflake Data Exchange améliore le contrôle et la sécurité des échanges de données, pour rendre leur intégration et leur requêtage transparents.



Les clients de Snowflake pourront facilement accéder à Snowflake Data Exchange à partir de leur compte Snowflake et parcourir un catalogue de données accessible en toute sécurité et en temps réel. Ils peuvent ensuite les ajouter à leurs propres ensembles de données existants dans Snowflake. Les clients de Snowflake Data Exchange ne paieront aucuns frais supplémentaires de stockage liés à l’accès aux données hébergées par le fournisseur.



Les fournisseurs peuvent quant à eux partager des données en direct et faire la promotion de leurs data services auprès de plus de 2000 clients Snowflake et ainsi créer de nouvelles sources de revenus. Ils peuvent mettre les données à la disposition de tous les clients ou de clients spécifiques sans avoir à créer des copies. Les clients peuvent s'appuyer sur Data Exchange pour rechercher de nouvelles données ou collecter des données spécifiques auprès des fournisseurs avec lesquels ils travaillent déjà. Les fournisseurs de données ont par ailleurs un aperçu des types de données que les clients utilisent.



« Snowflake Data Exchange permet à nos clients d’échanger des données de façon sécurisée, innovante et sans friction », a déclaré Frank Slootman, CEO de Snowflake. « Nos clients sont à la recherche des meilleures solutions pour exploiter et monétiser les données dont ils disposent, et souhaitent également pouvoir s’appuyer sur de nouvelles sources de données pour stimuler leurs activités. Snowflake est particulièrement bien placé pour faciliter le partage sécurisé de ces données entre tous les types d’organisations grâce à son architecture pensée pour le cloud. »