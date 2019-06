Snowflake obtient la plus haute certification ISO en matière de sécurité des données

Snowflake, le seul datawarehouse conçu pour le cloud a annoncé aujourd’hui l’obtention de la certification ISO/IEC 27001:2013. Cette certification délivrée par l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et la Commission Electrotechnique Internationale (CEI) confirme les capacités et les efforts continus en matière de sécurité des données de la start-up. La conformité à la norme ISO, reconnue à l'échelle internationale, démontre que le programme de gestion de sécurité de Snowflake est complet et conforme aux pratiques.



La certification ISO/IEC 27001:2013 obtenue par Snowflake démontre son engagement en matière de protection du datawarehouses dans différentes industries. Les fonctionnalités de sécurisation des données de bout en bout de Snowflake assurent la protection, le cryptage, la vérification et la surveillance continue de l'infrastructure sur laquelle résident les data, améliorant ainsi la sécurité des données et des clients.



Voici quelques-unes des principales outils de sécurisation de Snowflake :



● Chiffrement total - Snowflake crypte automatiquement toutes les données au repos et en transit.



● Protection complète - Les fonctions de sécurité comprennent l'authentification multifactorielle, le contrôle d'accès basé sur les rôles, la liste blanche des adresses IP, l'authentification unifiée et la re-codification annuelle des données cryptées.



● Validations de sécurité - Les certifications SOC 1 Type 2, SOC 2 Type 2, SOC 2 Type 2, conformité PCI DSS, obtention du statut FedRAMP-Ready et prise en charge de la conformité HIPAA valident le niveau de sécurité de l'entrepôt de données dans le cloud de Snowflake.



● Tri-Secret Secure - Assure le contrôle du client et la protection des données en combinant trois clés de chiffrement, une fournie par le client, une par Snowflake et une par l'hébergeur.



● Déploiement sur des instances privées - Les entreprises peuvent obtenir une instance dédiée et gérée de Snowflake dans un cloud privé virtuel d’AWS.



● Système de Cross-domain Identity Management (SCIM) - Une norme qui permet aux clients de relayer les changements d'identité des personnes qui se connectent à Snowflake. Il utilise OAuth comme solution de suivi des identités et est intégré avec les partenaires de Snowflake comme Tableau, Microsoft et Looker.



« La sécurité est enracinée dans l'architecture unique de Snowflake, construite pour le cloud », a déclaré Mario Duarte, vice-président de la sécurité de Snowflake. « L'obtention de la certification ISO/IEC 27001:2013, reconnue à l'échelle internationale, est une autre preuve pour nos clients que Snowflake leur fournit les meilleures pratiques de leur catégorie, fondées sur des normes, pour assurer la sécurité de leurs données. Notre but avec des initiatives comme celle-ci est d'enlever à nos clients la complexité et le fardeau que représente la sécurité. »



ISO/CEI 27001, une norme sur les systèmes de gestion de la sécurité de l'information délivrée par l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) et la Commission Electrotechnique Internationale (CEI), est une valeur inestimable pour la surveillance, l'examen, le maintien et l'amélioration des systèmes de gestion et de sécurité des l'information des entreprises.