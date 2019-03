Socio Data Management présente son outil de simulation prédictive

Cette solution est une exclusivité Socio Data Management, la seule à combiner la modélisation bayésienne avec la Data Visualisation. Elle permet de déterminer l’importance et l’impact des critères d’évaluation sur un indicateur global et de visualiser « en direct » les interactions entre plusieurs critères. Dans le cadre des études marketing, elle s’applique aux indicateurs de satisfaction, de notoriété, de préférence de marques, d’acceptabilité, de recommandation, etc.



« Notre Simulateur Bayésien, unique sur le marché, combine l’expertise R&D des équipes de Socio Data Management avec la technique d’analyse statistique des réseaux bayésiens. Reposant sur des matrices, ces derniers permettent d’accélérer le calcul des correspondances entre les variables. Notre simulateur, lui, permet de faire varier les contributions directes et indirectes pour voir comment les critères impactent un KPI global et s’articulent entre eux. » explique Emmanuel Vandenbesselaer, Directeur de Clientèle chez Socio Data Management.



Le Simulateur Bayésien de Socio Data Management rend intelligible l’analyse complexe des données pour un public non statisticien, grâce à une interface de visualisation dynamique. Il permet aux équipes marketing de simuler et déterminer de quelle façon optimiser leurs indicateurs clés, les leviers à actionner et dans quelles mesures.



La solution sera mise en lumière lors d’une conférence le jeudi 11 avril à 10h, animée par Emmanuel Vandenbesselaer sur le thème : « Comment optimiser ses KPIs grâce à la simulation prédictive : satisfaction et image globale, NPS… ».



Le savoir-faire de Socio Data Management est plébiscité par de nombreux instituts et annonceurs, dans des secteurs d’activités variés. Récemment, Opinion Way a choisi le Simulateur Bayésien de Socio Data Management pour comprendre l’impact de différents critères sur la performance et le caractère viral des vidéos publicitaires diffusées sur Internet. La solution de simulation prédictive de Socio Data Management offre la possibilité de visualiser les liens dynamiques entres des variables déclaratives et des données issues de la reconnaissance faciale. Cette collaboration permet à Opinion Way d’étoffer ses outils à destination des annonceurs, en donnant des indications sur le succès et la viralité de vidéos en ligne (VOL).



« Notre Simulateur Bayésien va connaître une évolution majeure en 2019. Aujourd’hui, notre outil de simulation permet de modifier les critères pour voir leur impact sur l’indicateur global. Demain, de nouvelles fonctionnalités vont permettre de modifier l’indicateur global afin de voir quels critères sont impactés, tout en tenant compte des contraintes (prix non modifiable, par exemple). » annonce Laurent Delaporte, Président de Socio Data Management.