Socio Data Management annonce la nomination de Louis-Baptiste France au poste de Directeur Innovation, Data Science et Intelligence Artificielle

Socio Data Management, Expert dans le Traitement des Etudes et la Data Science, annonce la nomination de Louis-Baptiste France au poste de Directeur Innovation, Data Science et Intelligence Artificielle. A ce titre, il aura pour principale mission le développement de nouvelles offres, en collaboration avec Jean-François Guyomar et Laurent Delaporte, respectivement directeur général et président de l’entreprise.



« Nous sommes ravis d’accueillir Louis-Baptiste au sein de Socio Data Management, je suis personnellement convaincu que la formation, l’expérience, la connaissance, la personnalité et la passion de Louis-Baptiste contribueront au développement de Socio Data Management et à son positionnement fort dans le domaine de la Data Science et de l’IA. » commente Laurent Delaporte.



Un manager passionné pour développer l’offre d’une entreprise en pleine croissance.



En tant que Directeur Innovation, Data Science et Intelligence Artificielle, Louis-Baptiste aura pour mission de faire évoluer de façon innovante l’offre existante de Socio Data Management. Développer de nouvelles offres en adéquation avec le marché d’aujourd’hui et de demain fera également partie de ses priorités. Il sera aussi en charge du management des équipes. Au sein de Socio Data Management, Louis-Baptiste France reporte directement à Jean-François Guyomar.



« C’est avec grand entrain que je rejoins Socio Data Management. Ce nouveau défi s’inscrit dans un beau projet d’entreprise et j’ai à cœur d’apporter ma pierre à l’édifice afin d’accompagner Socio Data Management dans son évolution et sa performance, pour une réussite commune avec les équipes. » précise Louis-Baptiste France.



Diplômé d’un Master 2 en Statistiques et Traitement Informatique des Données de l’Université Lumière Lyon 2, Louis-Baptiste France, 32 ans, est passionné par le monde de l’Intelligence Artificielle.



Avant de rejoindre Socio Data Management, Louis-Baptiste France dirigeait sa propre entreprise dans le domaine l’explicabilité des IA. Il fut également Head of Data au sein d’Aramisauto France et Consultant Data/BI pour de grands groupes français. En parallèle de ces activités, Louis-Baptiste France est formateur auprès de centres de formation professionnelles sur les enjeux technologiques et opérationnels de la Data. Sur son temps libre, Louis-Baptiste France anime son propre blog : http://www.illustradata.com/.