Sortie du livre "Ainsi parlait le Big Data", de Thierry Charles

Le Big data sait tout de vous, mais que savez-vous de Big data ? L’« algorithmisation du monde » est en marche. Si l’on y réfléchit bien, l’idée d’organiser l’information est le principe même d’un moteur de recherche comme Google. Le Big data va façonner le siècle, c’est un nouvel instrument de pouvoir et il est urgent de mettre en lumière les méthodes des entreprises qui influence notre mode de vie. Dans la dystopie Lovestar, Andri Snaer Magnason se demande quelle part de liberté il reste à l’homme quand la science décide pour le bonheur de tous ? Un monde où le meilleur ami qui vous conseille un livre est peut-être tout simplement payé pour ça sans que personne ne s’en doute. Un monde où les méga données [le Big data] décident de tout, où des algorithmes ont une visée politique [affaire Cambridge Analytica]. Grâce au profilage réalisé par les algorithmes, le temps d’attention des consommateurs est en passe de devenir la [seule ?] référence de la valeur des services. « Si j’avais demandé aux gens ce qu’ils voulaient, ils auraient répondu des chevaux plus rapides » écrit Henry Ford. Et si le Big data ne constituait en définitive qu’un terrible aveu de faiblesse et d’impuissance générale avec une arme de destruction massive à l'intérieur ?Aujourd’hui, l’information que nous recevons n’est qu’un détail, ce qui a de la valeur, c’est l’information que nous donnons, les datas. Et si c’est gratuit, c’est vous le produit ! A l’ère de la communication numérique, selon le professeur de droit Frank Pasquale « les nouveaux seigneurs promettent liberté et autodétermination alors que leurs boîtes noires conduisent à l’établissement d’une nouvelle oligarchie ». L’ambition de cet essai est de montrer en quoi le Big data contraint chacun d’entre nous à de nouvelles manières de voir et analyser le monde. Car il est important de développer un esprit critique en abordant « la déraisonnable efficacité des données ». Après les attentes démesurées qui caractérisent le Big data et ses algorithmes, les premières désillusions arrivent aussi vite que les promesses s'envolent et que les ambitions s'étiolent.Pour commander le livre : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=61303 Thierry Charles est Docteur en Droit [Université Jean Moulin – Lyon III]. Directeur Juridique au sein de l’organisation professionnelle Allizé-Plasturgie, conférencier, il est membre du « Cercle Montesquieu » et du « Club des Directeurs Juridiques Auvergne-Rhône-Alpes » [EY Société d’Avocats]. Il est l’auteur de plusieurs essais, dont « Fahrenheit 4.0 » [Harmattan, 2016].