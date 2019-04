Stéphane Roder crée AI Builders, sa société de conseil indépendante entièrement dédiée à l'Intelligence Artificielle

Son objectif ? Accompagner les entreprises en leur permettant d'intégrer l'IA dans leur roadmap de transformation digitale pour qu'elles disposent d'une vision ROIste de cet apport à leur core business.



« L'intelligence artificielle va changer la physionomie de l'entreprise, changer son modèle de coûts opérationnels et permettre de créer de nouveaux produits et services. Ce challenge est passionnant, mon objectif est de démythifier l'IA et d'aider les entreprises à définir et mettre en place une stratégie autour de cette technologie. Ainsi les entreprises seront prêtes à temps à relever le défi de cette transition et gagner en performance. » Stéphane Roder, fondateur de la société de conseil AI Builders



L'intelligence artificielle, une révolution pour l'entreprise



L'intelligence artificielle est une révolution pour l'entreprise, elle va bouleverser tous les métiers, mais aussi les structures de coûts, de revenus, et leurs organisations. Car, si l'intelligence artificielle permet évidemment d'automatiser et de simplifier un certain nombre de tâches, elle permet également la création de nouveaux modèles ainsi que la réappropriation de l'ensemble de la chaîne de valeur d'une entreprise.



Avec l'ambition de devenir un acteur incontournable et incontesté, Stéphane Roder démythifie l'Intelligence Artificielle et répond à de nombreuses questions comment introduire l'IA dans l'entreprise ? Comment l'appréhender ? Comment définir sa stratégie IA ? Par où commencer ? Comment faire de l'IA son allié sans être effrayé… ?



AI Builders utilise une démarche unique faisant intervenir des méthodologies de Schéma Directeur IA réalisé avec les métiers de l'entreprise en intégrant les dimensions de faisabilité technique, d'adhésion, d'acceptabilité et d'explicabilité. La démarche unique de AI Builders fait le lien entre la stratégie de l'entreprise, ses métiers et des équipes de data scientists ou solutions du marché en fonction du besoin.



Dans ce cadre, AI Builders a défini plusieurs offres d'accompagnement :

Construction de stratégies IA

Augmentation d'un métier ou d'un process avec de l'IA

Création d'offres AI First (basées sur de l'IA)

Accompagnement des métiers dans le choix de leurs solutions,

Création des équipes de Data Scientists

Déploiement de l'IA

« Ma volonté est de sensibiliser les Dirigeants et Chief Digital Officers aux enjeux économiques, humains et organisationnels de l'IA tout en leur donnant une visibilité globale sur l'apport de l'IA pour leur entreprise leur permettant de se projeter dans cette nouvelle transformation. » Stéphane Roder.