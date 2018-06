Stibo Systems affiche de solides résultats de fin d'année grâce à une demande accrue pour des solutions de gestion MDM multi domaines

Stibo Systems, leader mondial des Master Data Management (solutions de gestion des données de référence), a annoncé aujourd'hui avoir franchi des étapes importantes au cours de l’exercice 2017, qui s'est terminé le 30 avril 2018, en raison de la demande accrue de solutions de gestion MDM multi domaines, complètes et intégrées, par ses clients toujours plus nombreux. Le fournisseur a commercialisé des solutions logicielles prenant en charge trois fois plus de domaines de données que l'année précédente, ses clients tirant parti de son portefeuille pour gérer plusieurs types de données, notamment les produits, clients, fournisseurs, effectifs, actifs et la localisation.

De plus, Stibo Systems a continué à développer sa clientèle en augmentant de 22 % le nombre de ses nouveaux clients au cours de l'exercice précédent. Rejoignant les leaders des secteurs tels que l'automobile, les biens de consommation, la distribution, la production ou encore le commerce, Stibo Systems a élargi son périmètre client avec la vente de nouvelles licences et de nouveaux abonnements à des sociétés internationales telles que, entre autres, CLAAS, City Beach Australie, Grupo Elektra, Julius Blum GmbH, LIXIL Japon, Mason Companies, NGK Spark Depot et WAGO.

Pour répondre à la demande continue et se préparer à la prochaine phase de croissance mondiale, la société a étoffé considérablement son équipe dirigeante avec des leaders reconnus aux quatre coins du globe. Notamment, l'expert du secteur des logiciels et des données, Niels Poulsen Stenfeldt, rejoindra la société en tant que directeur général, remplaçant l'actuel PDG, Mikael Lyngsø, qui quitte la société après plus de 30 années exceptionnelles à la tête de Stibo Systems. Après une expérience confirmée dans de grandes entreprises de logiciels internationales en plein essor, comme Danaher, OpenText, SAP et Oracle, Stenfeldt prendra la tête d’une entreprise en route vers une nouvelle ère de croissance. Il prendra ses fonctions de DG le 1er septembre 2018. En attendant, c'est Jesper Ejlersen, directeur financier de Stibo Systems, qui assurera ce rôle.

Stibo Systems a par ailleurs accueilli son premier président Europe, Christian Oertzen. Ce dernier a travaillé auparavant pour des sociétés internationales telles que Salesforce, Avaya et Dell EMC, où il a joué un rôle clé dans la transformation digitale, la croissance et l'amélioration de la satisfaction client. Il mettra son expérience au service de Stibo Systems afin d'augmenter les résultats Business-first, qui créent de la valeur ajoutée au profit des clients et des partenaires partout à travers l’Europe. Stenfeldt et Oertzen rejoignent donc l'équipe dirigeante, et des nominations clés ont déjà été effectuées cette année, notamment celles de Prashant Bhatia, directeur marketing et produit monde, et de Brad Crosby, président de la société en Amérique du Nord. Stibo Systems pourra donc tirer parti de leur excellent parcours et de leurs expertises confirmées pour générer de la croissance et de la valeur pour ses clients à l'avenir.

Stibo Systems continue d’être reconnue par les analystes pour la supériorité de ses produits et la valeur qu'elle offre à ses clients. Gartner l'a d'ailleurs classé parmi les fournisseurs du Magic Quadrant pour les solutions MDM d'octobre 2017, et The Information Difference et The Group of Analysts lui ont reconnu la qualité de leader dans leurs dernières évaluations respectives, MDM Landscape et Market Performance Wheel (MPW).

Ces références témoignent de l'innovation continue dans l'offre MDM primée de la société, encore renforcée par le déploiement de deux nouvelles versions de logiciels. En outre, sa stratégie de produits a évolué pour répondre aux besoins des clients qui cherchent à se développer dans des secteurs exigeants par le biais de la transformation numérique. Ce développement repose sur la demande croissante de systèmes en temps réel, l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, l'Internet des objets et d'autres technologies émergentes. Tout ceci renforce le besoin de solutions de MDM du fait de l'augmentation exponentielle du volume des données.

“Le rôle du Master Data Management et l'opportunité qu'il offre sur le marché n'ont jamais été aussi essentiels et stratégiques pour la réussite des entreprises aujourd'hui », a déclaré Bhatia. « Peu importe votre investissement technologique, vous avez besoin de données propres et exactes sur vos produits, clients, fournisseurs, emplacements, etc., afin de mettre en œuvre des processus efficaces et productifs dans votre chaîne logistique, vos magasins, vos sites e-commerce et vos opérations de production. Chez Stibo Systems, nous considérons le MDM comme le cœur de l'entreprise : il puise des données propres et exactes dans ses systèmes afin des favoriser une prise de décisions efficace et optimale. En partenariat avec les marques les plus performantes et réputées au monde, nous continuons de collaborer avec nos clients pour les aider à obtenir des résultats commerciaux supérieurs et accroître la satisfaction de leurs clients.”