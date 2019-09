TIBCO annonce l’intégration de Snowflake afin de proposer des capacités d’analyse haute performance à ses clients adeptes du cloud native

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API Management, annonce l’intégration avec Snowflake, le data warehouse conçu pour le cloud et le big data. Cette intégration profitera aux entreprises adeptes de technologies cloud native, et souhaitant adopter les fonctionnalités d’exploration et d’analyse de données de TIBCO Spotfire® pour extraire de l’information de l’entrepôt de données Snowflake Data Warehouse. Cette solution complète permet aux analystes métiers et data scientists, gérant de vastes jeux de données, de déployer des fonctionnalités analytiques de pointe à grande échelle, sans baisse de performance, afin d’améliorer et d’optimiser leurs processus décisionnels.



«Nous sommes ravis du support natif de Snowflake par Spotfire », déclare Anthony Fiorino, vice president and chief data officer, Verisk Insurance Solutions. « Nous travaillons sur Snowflake avec TIBCO Spotfire depuis plusieurs mois, et nous avons constaté une forte amélioration des performances de nos requêtes grâce à l’association de deux technologies : l’architecture cloud unique de Snowflake et le puissant moteur analytique de TIBCO Spotfire. Nous sommes impatients de découvrir ce que nous serons capables d’accomplir grâce à l’intégration native avec Snowflake. »



« Beaucoup de nos clients s’orientent vers le cloud native, et nous les aidons à y parvenir rapidement. Grâce à la prise en charge native de Snowflake, l’extraction de connaissances à partir de banques de données cloud native est aussi simple qu’avec une feuille de calcul », déclare Mark Palmer, senior vice president and general manager data and analytics, TIBCO Software. « En travaillant avec Snowflake et grâce à l’intégration transparente entre les deux solutions, nous offrons aux analystes métiers et data engineers des fonctionnalités analytiques avancées, ayant un impact significatif sur leurs activités. »



Avec le nouveau connecteur natif de TIBCO Spotfire vers Snowflake, TIBCO Software propose désormais à ses clients des fonctionnalités encore simplifiées d’accès aux données. Les utilisateurs peuvent ainsi continuer à déployer leurs workloads analytiques à grande échelle, tout en maintenant des niveaux de performances élevés et en réduisant leurs coûts. Grâce à son intégration avec Snowflake, Spotfire® se dote d’un processus d’extraction, de transformation et de chargement de données (ETL) sans sacrifier les performances de requêtes ponctuelles, avec la séparation entre puissance de calcul et traitements basés sur le machine learning. L’intégration Snowflake est disponible en libre-service, et permet aux utilisateurs d’obtenir des connaissances approfondies à partir des analyses de Spotfire au sein d’un unique environnement.



« Compte tenu de la mission de Snowflake – permettre aux organisations de tirer le maximum de leurs données – et de la portée de Spotfire, notre partenariat enrichit la valeur apportée à nos clients communs», déclare Colleen Kapse, vice president, partners, Snowflake. « Les volumes de données des entreprises atteignant des niveaux sans précédent, elles ont besoin de solutions qui accompagnent leurs transformations numériques. Avec TIBCO Software et Snowflake, les clients pourront gérer leurs données à grande échelle et profiter d’informations de qualité. »