TIBCO, moteur de la transformation numérique des entreprises avec son partenaire Microsoft

TIBCO Software Inc., leader international de l’intégration, de l’analyse de données, et de l’API management, annonce toujours plus d’intégration avec les technologies Microsoft afin d’accélérer la migration de ses clients vers la plateforme Azure. Les clients existants d’Azure pourront quant à eux se connecter à davantage de sources de données Microsoft et en extraire des connaissances approfondies. Plus de 20 produits TIBCO – partenaire Microsoft Gold – sont désormais pris en charge sur Azure.



« Le marché mondial des infrastructures de cloud public continue de se développer et impacte tous les métiers. Nous devons donc offrir à nos clients un ensemble complet de solutions leur permettant de tirer tout le potentiel de leurs données », déclare Matt Quinn, COO de TIBCO. « Grâce au support des produits TIBCO sur Microsoft Azure, nous aidons les entreprises à exploiter plus efficacement les données au sein de leurs déploiements cloud. »



Les offres concernées sont les suivantes :



● TIBCO® Connected Intelligence Cloud : désormais disponible sur Microsoft Azure, cette solution permet aux utilisateurs de connecter des API, des applications et autres outils analytiques visuels dans le cadre de la migration de leur entreprise vers le cloud.



● TIBCO Cloud™ Integration – Connect : bientôt disponible sur Azure Marketplace et AppSource, la solution offrira à la communauté Azure® des solutions de connexion d’applications SaaS et on-premises. Différents profils d’utilisateurs pourront ainsi connecter rapidement des applications et sources de données cloud et on-premises.



● TIBCO® Data Virtualization : la solution proposera un connecteur Microsoft Power BI, bientôt disponible dans la boîte de dialogue d’accès aux données de Power BI. Cette technologie offrira également une connexion à Azure Data Lake, Azure SQL et Azure SQL Data Warehouse, permettant ainsi de relier et de virtualiser l’ensemble des données sur Azure, et de les combiner avec des sources de données on-premises.



● TIBCO EBX™, TIBCO ComputeDB™, et TIBCO® Data Science : ces solutions peuvent désormais être déployées sur Azure, et complètent les outils analytiques de TIBCO déjà disponibles. Les clients de la plateforme profiteront ainsi d’une vue à 360 degrés pour connecter, unifier et tirer davantage d’enseignements de leurs données grâce à des capacités de modélisation prédictive et de machine learning. En outre, TIBCO Data Science supporte désormais Azure SQL Data Warehouse.



Ces solutions viennent grossir les rangs des produits TIBCO déjà disponibles sur Microsoft Azure – TIBCO GridServer®, TIBCO Jaspersoft®, TIBCO Cloud™ Mashery®, TIBCO® Messaging, TIBCO Spotfire® et TIBCO® Streaming –. Les clients peuvent se procurer certains de ces produits sur Azure Marketplace et AppSource.



« Nous sommes très heureux de cette fructueuse collaboration avec TIBCO pour nos clients, et du lancement de ses derniers produits, ainsi que du support natif d’Azure », déclare Casey McGee, vice-président chargé du développement des partenaires chez Microsoft. « Nous apprécions également la valeur que TIBCO apporte aux clients de notre plateforme cloud. En proposant des solutions parfaitement intégrées à Azure, TIBCO les aide à développer leurs activités grâce aux connaissances extraites de leurs données. »