TIBCO nommé parmi les leaders du Magic Quadrant 2020 de Gartner dédié aux solutions de Master Data Management pour la 4ème année consécutive

TIBCO Software Inc., un des leaders mondiaux du traitement de données d’entreprise, permet à ses clients de connecter, d’unifier leurs données, et d’anticiper les résultats de leurs activités avec confiance afin de résoudre les problématiques orientées données les plus complexes. L’éditeur annonce aujourd’hui avoir été nommé parmi les leaders du Magic Quadrant 2020 de Gartner dédié aux solutions de Master Data Management Solutions. TIBCO se distingue dans ce rapport* pour la quatrième fois consécutive, signe de sa capacité à faciliter la gestion, la gouvernance et le partage de toutes les master data, données de référence et métadonnées de ses clients.



« Notre position de Leader confirme le bien fondé d’investir dans TIBCO pour en faire une plateforme de référence en matière de MDM. Par des investissements constants, en étant au plus près des besoins de nos clients et en soutenant la recherche et le développement, nos solutions MDM constituent un composant essentiel de notre plateforme Connected Intelligence », explique Christophe Barriolade, senior vice president & general manager, TIBCO EBX. « Cette version du rapport offre la première analyse complète de TIBCO EBX™ en tant que solution entièrement intégrée à la suite de l’acquisition d’Orchestra Networks. À mes yeux, notre statut récurrent de leader au sein du Magic Quadrant est le signe que ce rachat porte ses fruits. »



Avec l’intégration d’Orchestra Networks**, TIBCO s’est rapidement imposé comme l’un des principaux fournisseurs de solutions de Master Data Management, et fait désormais partie du top cinq mondial rien qu’en parts de marché. L’éditeur bénéficie d’une couverture géographique étendue, propose des services d’assistance dans le monde entier, et possède l’un des plus vastes écosystèmes de partenaires dans le domaine du Master Data Management par rapport à ses principaux concurrents.



TIBCO EBX est une composante clé d’Unify, le portefeuille de data management de TIBCO. Unify propose des solutions de MDM, de gestion des métadonnées et de virtualisation de données, et offre la possibilité de les combiner pour résoudre les problématiques les plus complexes. Par exemple, il est possible d’allier des fonctionnalités de Master Data Management et de virtualisation des données pour disposer d’une vision à 360° des clients, produits, ressources, localisations et données de référence.



Dans son Magic Quadrant 2020 dédié aux solutions de Master Data Management, Gartner a évalué les forces et faiblesses de 13 éditeurs, TIBCO figurant dans le quadrant des leaders. Les éditeurs évalués dans ce quadrant y sont classés en vertu de l’exhaustivité de leur vision et de leur capacité d’exécution.



TIBCO continue de démontrer sa capacité à développer ses activités commerciales, à proposer des tarifs et des modèles de licences attractifs. L’entreprise offre également une assistance aux déploiements multidomaines, essentiels dans des environnements informatiques en pleine transformation par le cloud et où les données sont clés.



*Gartner Magic Quadrant for Master Data Management Solutions, Simon Walker, Alan Dayley, Sally Parker, Malcolm Hawker, 13 janvier 2020.



**Orchestra Networks a été racheté par TIBCO en décembre 2018.