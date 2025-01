Semarchy lance une plateforme Master Data Management sur Snowflake AI Data Cloud

Semarchy, leader dans le domaine du Master Data Management (MDM) et de l’intégration de données, vient d’annoncer le lancement en avant-première de sa plateforme MDM, Semarchy xDM, pour gérer les hubs de données de référence (MDM Hubs) dans Snowflake.



Cette intégration arrive à un moment critique où les entreprises sont confrontées à des défis croissants en matière de données. Grâce à la capacité de Snowflake à gérer des charges de travail importantes et simultanées, le hub MDM aide à réduire les problèmes dans le traitement et la gouvernance des données, accélérant ainsi le temps de décision pour les entreprises.



Semarchy fournit déjà une application connectée pour l’intégration de données, validée indépendamment pour une fonctionnalité et une performance optimales. Elle simplifie le processus d’intégration, de la mise en place à la maintenance. Construite sur une architecture performante d’extraction, de chargement et de transformation (ELT), elle gère d’importants volumes de données sans augmenter les coûts. De plus, sa conception de mapping universel low-code réduit les efforts de configuration et de gestion des équipes techniques, permettant un déploiement plus rapide et plus efficace des intégrations Snowflake.



FX Nicolas, Chief Product Officer chez Semarchy, déclare : « Semarchy et Snowflake ont toujours partagé une vision commune : rendre la gestion des données non seulement plus rapide et plus flexible, mais aussi vraiment transparente pour les entreprises. Notre collaboration avec Snowflake a commencé par permettre une intégration de données haute performance, et maintenant, avec le tout premier hub MDM directement embarqué dans la plateforme Snowflake, nous portons cette vision à un niveau supérieur. En tirant parti des performances et de l’évolutivité inégalées de Snowflake, nous offrons aux clients une solution tout-en-un qui leur permet d’innover plus rapidement et plus efficacement, le tout au sein du puissant écosystème Snowflake. »



L’intégration permet aux clients de gérer et de certifier leurs données de référence directement dans Snowflake, réduisant ainsi le besoin de systèmes supplémentaires. En exploitant pleinement le moteur Snowflake pour le stockage et le traitement des données, l’intégration offre des performances élevées et permet des économies. Les utilisateurs Snowflake peuvent désormais exécuter la plateforme MDM de Semarchy parallèlement à leurs autres cas d’utilisation en matière d’analyse, d’IA et d’ingénierie des données, simplifiant encore leur pile technologique.



Tarik Dwiek, responsable des alliances technologiques chez Snowflake, note : « Les innovations de Semarchy sur Snowflake AI Data Cloud reflètent l’engagement continu de l’entreprise à fournir des solutions de données robustes pour nos clients communs. En apportant sa technologie MDM à la plateforme Snowflake, Semarchy permet à ses clients d’atteindre une vitesse, une évolutivité et une simplicité inégalées. Cette intégration offre aux entreprises une expérience de gestion des données transparente. »



Aujourd’hui, Semarchy xDM supporte les MDM Hubs dans Snowflake, avec des versions ultérieures prévues pour supporter le déploiement complet dans SnowPark et la disponibilité de xDM dans le Snowflake Marketplace. La plateforme offrira des intégrations en batch et en temps réel avec un déploiement non intrusif, ce qui signifie qu’elle fonctionne de manière transparente avec les environnements de données existants sans perturber les opérations en cours.