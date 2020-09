Talend lance la première solution qui mesure instantanément la fiabilité de toutes les données, nécessaire à toute prise de décision et gage de réussite de la transformation digitale

Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial de l’intégration et de l’intégrité des données, annonce aujourd’hui une avancée et fonctionnalité majeure à Talend Data Fabric, une plateforme unique qui fournit en temps réel des données fiables, complètes et conformes. Dans cette nouvelle version, Talend Trust ScoreTM, évalue instantanément la fiabilité des données d'une organisation. Ainsi, Talend propose la première solution qui mesure la pertinence des données, diagnostique automatiquement et résout intelligemment les problèmes d'intégrité des données dans les environnements multi-cloud, hybrides et on-premise. Talend Trust Score permet aux entreprises d’instaurer la confiance dans leurs données et de prendre rapidement les meilleures décisions qui leur permettront de générer des revenus, d'innover plus rapidement et de réduire les coûts et les risques.



Les données évaluées par Talend Trust Score sont indexées, sécurisées, documentées et prêtes à l'emploi, ce qui permettra aux professionnels de la donnée d'accélérer les migrations vers le cloud et les projets de transformation numérique, d’augmenter l’impact des projets analytiques, de data science et d’automatisation des processus opérationnels, et de se conformer aux initiatives de gouvernance des données. Partie intégrante de Talend Data Fabric, les dernières avancées du Talend Trust Score comprennent :



Faites confiance à vos données au premier coup d'œil : avec Talend Trust Score, les sources de données d’une entreprise sont automatiquement indexées à l'aide d'un crawler afin de donner aux organisations une image complète de la santé de leurs données avant qu'elles ne commencent à les utiliser. Les données peuvent être ainsi référencées et évaluées au travers d’environnements multi-cloud, on-premise et hybrides, y compris dans les entrepôts de données et les data lakes dans le cloud les plus innovants du marché.

Confiance explicable et résolution : le Trust Score expose les dimensions utilisées pour calculer la confiance dans les données, permettant aux organisations de comprendre comment les données ont été mesurées. Ces dimensions comprennent la validité, la popularité, l'exhaustivité, l’accessibilité et les notations utilisateurs. Talend Data Fabric accélère également la résolution des problèmes de données en recommandant les transformations appropriées grâce à la reconnaisance sémantique.



Réconcilier l’intelligence artificielle (IA) et l’humain : Talend Trust Score combine le meilleur de l'intelligence artificielle et de l'expertise humaine pour établir un contexte autour des données, donner une image complète de la santé des données et engager les équipes dans la résolution des problèmes.



« Libérer la valeur cachée des données, c’est la clé du succès. Pour ça, nous avons besoin que les métiers et l’IT s’entendent sur la même chose. C’est exactement ce que fait le Trust Score, » explique Arnaud Maton, Responsable du Service Data Management du Groupe KILOUTOU. « Il fournit un indicateur clé de la santé des données, lisible, compréhensible et actionnable pour tous. Le tout au cœur de notre projet "Data for Business" qui vise à rendre les données fiables, accessibles et utilisables. »



« Aujourd'hui, alors que de plus en plus d’organisations s'appuient sur les données pour stimuler leur croissance, beaucoup aspirent à être plus orientées données, mais en réalité, la pertinence de leurs données n’est pas fiable, » explique Stewart Bond, Research Director, Data Integration et Data Intelligence Software, IDC. « Les entreprises qui tentent de comprendre si leurs données sont obsolètes, manquent de fiabilité, sont inexactes ou limitées, rendent leurs processus de décisions longs et peu qualitatifs, ce qui peut impacter leur chiffre d’affaires. Aujourd'hui plus que jamais, il est essentiel de disposer de données fiables pour réussir. Talend Trust Score a été conçu pour fournir aux entreprises la confiance dont elles ont besoin pour prendre des décisions rapides et éclairées. »



Talend Trust Score fait partie de Talend Data Fabric, la seule plateforme d'intégration et d'intégrité des données qui simplifie tous les aspects du travail avec les données à des fins d'analyse et d’exploitation, ce qui permet de les transformer en informations critiques et largment partagées dans l'entreprise. Talend Data Fabric réunit dans une seule plateforme tous les outils dont les entreprises ont besoin pour délivrer des données fiables, conformes et exploitables par chacun au sein d’une organisation.



« Talend Trust Score permet aux entreprises d’opérer en toute confiance grâce à leurs données et d'améliorer considérablement la fiabilité et la précision de leurs prises de décision en temps réel, » ajoute Ciaran Dynes, SVP Products, Talend. « Avec cette version, Talend poursuit son engagement à fournir aux entreprises l'intégrité des données nécessaire pour rester compétitif sur le marché actuel, orienté données. »



Les nouvelles fonctionnalités de Talend Data Fabric dans Talend Trust Score seront disponibles à partir du quatrième trimestre. Pour en savoir plus et découvrir son efficacité, essayez le Talend Public Trust Assessor, un outil gratuit qui fournit un environnement permettant de vérifier certaines des capacités du Trust Score avec n'importe quel ensemble de données.