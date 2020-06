Talend obtient le statut « Elite » et la validation de son aptitude technologique au sein du réseau de partenaires Snowflake

Talend (NASDAQ: TLND), un leader mondial de l’intégration et de l’intégrité des données, annonce aujourd’hui avoir obtenu le statut « Elite » au sein du réseau de partenaires Snowflake (Snowflake Partner Network). Ce succès récompense la capacité de Talend à fournir des technologies de gestion de données d'entreprise à partir de sa suite d'applications Talend Data Fabric, telles que Stitch Data Loader et Talend Cloud for Data Quality et Data Governance, à ses clients sur la plateforme de données cloud de Snowflake.



L'obtention du statut Elite différencie également Talend en tant que partenaire technologique Snowflake Ready, ce qui démontre à nos clients que les connecteurs et les intégrations de Talend pour Snowflake adhèrent aux meilleures pratiques en matière de performance, de fiabilité et de sécurité.



« Le statut « Technology Ready » de Talend est le reflet de son investissement dans le partenariat Snowflake » explique Harsha Kapre, Senior Product Manager chez Snowflake. « En veillant à ce que ses intégrations Snowflake respectent nos meilleures pratiques, nous pouvons garantir à nos clients une excellente expérience. »



« Avec Talend, Snowflake et Tableau Software, nous disposons d'une architecture de données moderne, agile, performante et sécurisée, » explique Arnaud Maton, Head of Data chez Kiloutou. « Cela signifie que les divisions commerciales peuvent être autonomes dans leur façon de gérer les rapports et favorise également une approche de test et d'apprentissage de leur utilisation des données. »



« Nous garantissons à nos clients des technologies testées et optimisées pour fonctionner efficacement avec Snowflake, » conclut Mike Pickett, Senior Vice President of Business and Corporate Development, Talend. « Cette annonce démontre l'engagement continu de Talend envers Snowflake et notre soutien à de nombreux projets données clés, telles que la mise en place et la gestion de data warehouse et de data lake ainsi que des tâches d’ingénierie des données, sur la plateforme de données cloud de Snowflake. »