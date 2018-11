Talend va faire l’acquisition de Stitch, un leader de l’intégration de données en libre-service dans le Cloud

Dans une démarche visant à accélérer son essor dans le cloud, Talend (NASDAQ : TLND) annonce avoir conclu un accord définitif en vue d’acquérir Stitch, un leader sur le marché en forte croissance de l’intégration de données en libre-service. Stitch offre un service simple d’utilisation, pour transférer des données provenant de sources populaires vers les principales plateformes de data warehouse (entrepôt de données) dans le cloud. Cette acquisition apporte à Talend, à la fois une solution robuste pour adresser le marché des data warehouses dans le cloud, et un mécanisme de vente direct sans friction pour attirer de manière optimale de nouveaux clients dans le cloud.



« Stitch est un excellent complément qui nous donne une offre attrayante sur le marché, pour des intégrations simples et en libre-service vers les data warehouses dans le cloud », déclare Mike Tuchen, CEO de Talend. « En outre, nous pensons que Stitch sera un moyen efficace et à grand volume d’acquérir de nous nouveaux clients dans le cloud, à qui nous pouvons proposer nos solutions cloud de pointe pour l’intégration, la transformation, le nettoyage, la préparation et le catalogue de données. »



Alors que les entreprises normalisent leurs utilisations du cloud pour leurs besoins en analyse, les utilisateurs ont de plus en plus besoin de charger rapidement leurs data warehouses et data lakes (lacs de données) dans le cloud. La plupart des départements métiers et les petites entreprises n'ont pas la bande passante, et parfois les compétences nécessaires pour utiliser les solutions existantes, ce qui occasionnent des retards et des opportunités non exploitées ou une mauvaise expérience client. Pour surmonter ces défis, Stitch qui sera renommée Stitch Data Loader, permet à un plus grand nombre d’utilisateurs, y compris les data scientists (scientifiques de données), les analystes métiers et de données, les ingénieurs, de charger des données sans avoir recours à des experts en intégration de données.



« Talend est union idéale pour Stitch. Leurs produits sont complémentaires des nôtres, nous partageons une même culture et une vision commune du marché, » déclare Jake Stein, co-fondateur et CEO de Stitch. « Les entreprises orientées données ainsi que le passage au cloud modifient le marché de l'intégration, en attirant de nouveaux utilisateurs avec des besoins différents. Avec l'association de Talend et de Stitch, nous deviendrons le seul éditeur qui, d'après nous, sera capable d’adresser tous les niveaux du marché et tous les utilisateurs de l'analyse dans le cloud. »



Selon Gartner, l'augmentation du nombre de nouveaux métiers, tels que data scientist, data engineer (ingénieur de données), data steward (gouvernance des données), et plus encore, qui ont besoin d'accéder aux données est en plein essor. En effet, Gartner prévoit que « d'ici 2020, le nombre d'experts en données et en analyse dans les unités opérationnelles augmentera trois fois plus vite que celui d’experts dans les services informatiques, ce qui obligera les entreprises à repenser leurs modèles organisationnels et les compétences associées ».[1]



En plus d'enrichir le portefeuille de produits de Talend, cette acquisition devrait contribuer à renforcer la proposition de valeur de Talend auprès des partenaires de l'écosystème cloud, dont les partenaires de data warehouse tels que AWS, Azure, Google et Snowflake.



« Snowflake est heureux que deux de nos partenaires unissent leurs forces », déclare Bob Muglia, CEO de Snowflake. « La combinaison de Talend et de Stitch fournira aux clients de Snowflake des capacités d'intégration de données parmi les plus complètes et les aidera à transférer leurs charges de travail sur Snowflake en toute confiance. »



À la clôture de l’opération, Jake Stein deviendra vice-président sénior de l’entité opérationnelle Stitch et reportera directement au CEO de Talend, Mike Tuchen.



Selon les termes de l'accord, Talend fera l’acquisition de Stitch pour un montant approximatif de 60 millions de dollars en cash, sous réserve de certains ajustements de transaction. La transaction devrait être conclue plus tard au cours du quatrième trimestre, sous réserve des conditions de clôture en vigueur.



[1] Gartner “How to Enable Self-Service Analytics and Business Intelligence: Lessons From Gartner Award Finalists”, Carlie J. Idoine, Cindi Howson