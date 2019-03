Telecom Valley lance « Data & IA », une communauté dédiée aux data et à l’intelligence artificielle

Les données sont au cœur de l’ère du numérique, qu’elles soient grandes (Big Data), moins grandes (Smart Data) ou petites (Small Data). L’effet « boite noire » est un risque, surtout à l’heure où il est essentiel de maîtriser comment les décisions sont prises ou assistées par la machine. Quelle culture de la data mettre en œuvre au sein de la société ? Comment traiter ces données ? Quelles spécialités et comment y former les hommes et les femmes ?



Trouver des réponses à ces questions est essentiel pour consolider les Business actuels et imaginer les futurs, en conjuguant la compréhension des technologies, des nouveaux usages et de l’éthique.



Dans ce contexte, Telecom Valley, déjà présente au Comité de Pilotage élargi de la candidature 3IA Côte d’Azur et organisatrice des master classes de SophI.A. Summit 2018, lance une nouvelle communauté dédiée à cette thématique afin de réunir et valoriser les initiatives de ses membres, soutenir les interactions entre eux et plus généralement renforcer le positionnement historique de Côte d’Azur sur l’ensemble des sujets liés à l’IA (économiques, technologiques et humains).



Animée par Florence TRESSOLS, Business Architecte chez IBM France Lab, et Michel CASTELLANET, Développement des innovations Big Data & IA chez Thales Alenia Space, cette nouvelle communauté a pour objectif de rassembler les professionnels intéressés par les DATA et l’IA pour réfléchir et travailler ensemble sur :



· Explainable IA



· Machine Learning / Deep Learning



· Hybrid IA



· Applications & usages de l’IA au quotidien à l’intérieur & à l’extérieur des entreprises



· Formation à l’IA



La communauté Data & IA travaillera en harmonie avec le Cluster IA, une autre belle initiative du territoire.



Les professionnels évoluant au cœur des Data et de l’IA, qui se retrouvent face à ces problématiques ou qui ont des expériences à partager sont invités à participer à la session de lancement, Lundi 18 mars à 12h au Business Pôle de Sophia Antipolis, pour exprimer leurs attentes et partager leurs suggestions et idées.



Cette nouvelle née porte au nombre de 9 les communautés thématiques de l’association et 2 initiatives (Challenge Jeunes Pousses et SoFAB by Telecom Valley).