Teradata affirme son engagement sur le Cloud en devenant un sponsor Gold d'AWS re:Invent

« En adoptant une approche cloud-first, Teradata vise à fournir à ses clients la meilleure plateforme logicielle moderne d'analytique sur un cloud public – capable de gérer les charges de travail 'analytiques les plus complexes à l'échelle – tout en offrant la flexibilité et le choix parmi les options de déploiement et de tarification » déclare Brian Wood, Directeur et Cloud Advocate chez Teradata. « Alors que nous renforçons notre engagement en faveur du cloud, nous sommes fiers de sponsoriser des événements comme AWS re:Invent, qui lève le voile sur le meilleur de ce que le cloud a à offrir et nous permet de montrer au marché pourquoi les clients continuent à investir dans Teradata Vantage, notre plateforme d'analytique dans le cloud. »



Les visiteurs sont invités à se rendre sur le stand virtuel de Teradata pour assister à des débats techniques, consulter des études de cas clients et des liens vers des ressources téléchargeables, en supplément des activités suivantes :

Démonstrations en direct de Teradata Vantage, la plateforme moderne d'analytique dans le cloud de l'entreprise ;

Débats en direct avec des experts ayant trait à l'analytique dans le cloud, comprenant des analyses spécifiques à certains secteurs, des études de cas clients, le calculateur de tarifs cloud et l'essai gratuit de Vantage pendant 30 jours ;

Échanges en direct à propos des 18 services AWS avec lesquels Vantage travaille, comme Amazon Kinesis, Amazon S3, Amazon SageMaker, AWS Glue, AWS KMS, AWS Lambda, AWS PrivateLink ou AWS Marketplace.



Teradata Vantage est la plateforme moderne d'analytique dans le cloud qui unissent les data lakes, data warehouses et analytique avec de nouvelles sources et de nouveaux types de données. Conçue pour correspondre à une réalité hybride multi-cloud, Vantage permet de relever les défis les plus complexes en matière de traitement analytique à grande échelle. Dans le but de garantir à ses clients flexibilité et choix, l'entreprise a récemment annoncé la mise en place de deux nouveaux modèles tarifaires : mixte et à la consommation. La tarification mixte convient à une utilisation intensive tout en garantissant une facturation prévisible et au meilleur coût lors de traitement analytique à grande échelle. La tarification à la consommation est un modèle abordable de type « pay as you go », qui convient parfaitement aux requêtes et charges de travail ad hoc avec une utilisation classique ou imprévisible, qui offre une transparence en matière de coûts afin de faciliter la rétro-facturation par département. Ces deux modèles offrent des options de tarification cloud flexibles et transparentes pour permettre aux entreprises d'évoluer facilement et de bénéficier de l'analytique dans le cloud.