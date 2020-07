Teradata consolide ses offres cloud sur Amazon Web Services et Microsoft Azure

Teradata (NYSE : TDC), la société spécialiste des données et de l'analytique dans le cloud, annonce une série d'améliorations concernant sa gamme « as a service » pour Teradata Vantage disponible chez les fournisseurs de cloud public Amazon Web Services (AWS) et Microsoft Azure. Ces améliorations s'appliqueront également à Vantage sur Google Cloud Platform (GCP), dont la disponibilité limitée est prévue à partir de juillet 2020. La série de nouveautés, ainsi que le développement des offres de cloud public, attestent de l'engagement continu de Teradata en matière de cloud et souligne le rôle essentiel de l'entreprise dans la migration des entreprises vers le cloud via des déploiements cloud hybrides simples et sans risque.



De plus en plus, les dirigeants d'entreprise choisissent de se tourner vers les services cloud pour accéder et utiliser des logiciels, plutôt que de devoir assumer la responsabilité, les coûts et les efforts liés à la possession et à la maintenance d'infrastructures informatiques. Compte tenu des nouveaux standards des offres cloud en matière de vitesse, d'évolutivité, de taille et de faible coût de stockage, en plus d'une plus grande flexibilité et de capacités de service étendues, la croissance rapide du cloud s'explique facilement. Teradata aide les entreprises à tirer pleinement parti du cloud avec des migrations et des développements rapides et à faible risque, à l'aide des déploiements cloud hybride et multi-cloud les plus évolutifs du marché. La solution Teradata Vantage est semblable d'un environnement à l'autre, le processus est nettement simplifié, et les risques en termes de performance analytique, de sécurité, de disponibilité et des opérations sont réduits.



Avec l'offre Vantage « as a service » dans le cloud, les entreprises peuvent commencer petit et faire évoluer indépendamment et de manière flexible leurs capacités de calcul et de stockage, au fil de leurs besoins. La combinaison d'un modèle tarifaire flexible et de différents niveaux de logiciels permet aux clients cloud de Teradata d'adapter les fonctionnalités et les performances à leurs exigences métier.



Grâce aux évolutions annoncées pour Vantage sur AWS, Azure, et bientôt GCP, les clients cloud de Teradata auront désormais accès aux améliorations suivantes :

Performance : les clients bénéficieront d'une latence réseau réduite du fait de la croissance de l'empreinte mondiale de Teradata. Grâce aux mises à niveau des instances de calcul et des performances du réseau, les clients de Teradata constateront également l'amélioration des temps de réponse aux requêtes.

Sécurité : Teradata propose désormais un accompagnement pour les clés gérées par les clients pour Vantage sur AWS et Azure. Cette alternative aux clés de chiffrement gérées par défaut par Teradata multiplie les options de sécurité pour ses clients.

Disponibilité : l'entente de niveau de service (SLA) pour la disponibilité est désormais fixée à 99.9% pour toutes les offres « as a service ». Cette garantie de disponibilité accrue se traduit par une meilleure productivité et une meilleure satisfaction client.

Opérations : des temps de migration plus rapide des données compressées sont le fruit du nouvel utilitaire de transfert de données de Teradata (DTU), qui permet d'obtenir une plus grande fiabilité et d'accélérer les transferts de 20%. Une meilleure automatisation accélère la soumission et la résolution des demandes des clients dans le cloud.

Simplicité d'usage : Teradata a mis à niveau sa console web libre-service avec l'ajout d‘options de monitoring et de gestion des environnements « as a service », pour une plus grande simplicité d'usage pour les clients des offres « as a service ».

Intégration : grâce à un processus de co-développement avec les ingénieurs d'AWS et de Microsoft, Teradata offre davantage de praticité aux clients avec l'intégration de Vantage avec plusieurs services cloud renommés, notamment :

Amazon Kinesis (diffusion de données en streaming) ;

Amazon QuickSight (visualisation) ;

Amazon S3 (stockage objet à faible coût) ;

Amazon SageMaker (machine learning) ;

AWS Glue (service ETL géré) ;

Amazon Comprehend Medical (traitement automatique du langage naturel) ;

Azure Blob (stockage objet à faible coût) ;

Azure Data Factory (service d'intégration de données) ;

Azure Databricks (analyse Spark) ;

Azure ML Studio (machine learning) ;

Microsoft Power BI Desktop (visualisation) ; et plus encore à venir.



« Teradata est très investi dans le cloud et le nombre d'améliorations introduites démontre bien notre détermination à continuer d'offrir à nos clients le parcours le plus simple vers le cloud, avec les risques les plus faibles », déclare Hillary Ashton, Executive Vice President of Teradata Products. « Pour de nombreuses entreprises, les déploiements de cloud hybride constituent le meilleur moyen de bénéficier de la vitesse et de l'évolutivité du cloud, sans pour autant renoncer aux investissements sur site ou aux exigences réglementaires. Les offres cloud hybride et multi-cloud restent un domaine où Teradata s'illustre et ces mises à niveau contribuent à améliorer nos offres cloud à tous les niveaux. »



Teradata Vantage est la plateforme leader d'analytique dans le cloud hybride qui permet de simplifier l'écosystème en unifiant l'analytique, les data lakes et les entrepôts de données. Avec Vantage « as a service » dans le cloud, les grandes entreprises peuvent éliminer les silos et interroger l'ensemble de leurs données de manière rentable, à tout moment et où qu'elles se trouvent (dans le cloud, sur des clouds multiples, sur site ou n'importe où entre les deux) afin d'obtenir une vision complète et intégrée de l'entreprise. Les abonnements à Vantage « as a service » comprennent la solution Vantage, une infrastructure hautement performante et la gestion d'environnement en un seul et même ensemble bien pensé.



Disponibilité

Les améliorations des offres « as a service » pour Vantage sur AWS et Vantage sur Azure sont disponibles dès maintenant pour tous les clients cloud de Teradata sur ces fournisseurs de cloud public. Des améliorations similaires seront disponibles aux clients de Teradata dans le cadre du programme de disponibilité limité de Vantage sur GCP à partir de juillet 2020.