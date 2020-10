Teradata met au point deux nouveaux modèles tarifaires afin d'offrir choix et simplicité à ses clients

Consciente que les charges de travail, les schémas d'usages et les taux d'utilisation en matière de traitements analytiques peuvent varier fortement au sein d'une entreprise, Teradata (NYSE: TDC), la société spécialiste des traitements de données et d'analytique dans le cloud, annonce le lancement de nouveaux modèles de tarification flexibles dans le cloud afin de faciliter la croissance de l'analytique au sein des entreprises et leur permettre de tirer bénéfice des avantages de la flexibilité des infrastructures cloud.



Dans le but de garantir à ses clients choix et simplicité, Teradata propose désormais deux modèles tarifaires : mixte et à la consommation. La tarification mixte, principalement fondée sur la capacité mise à disposition, convient à une utilisation intensive tout en garantissant une facturation prévisible et au meilleur coût lors de traitement analytique à grande échelle. La tarification à la consommation est un modèle abordable de type "pay as you go", s'adaptant à une utilisation classique ou imprévisible du service analytique Teradata Cloud. Pour les clients Teradata, avoir la possibilité de choisir le modèle de tarification cloud qui correspond le mieux à leur charge de travail en matière d'analytique facilite la gouvernance financière et peut contribuer à améliorer le retour sur investissement (ROI).



Avec la disponibilité de ces deux modèles, les entreprises bénéficient d'un choix plus large, d'une meilleure efficacité et davantage de transparence, tout en réduisant les risques. Ces options sont essentielles étant donné l'aspect imprévisible du marché actuel où les technologies, les chaînes logistiques et les attentes des clients sont sujettes à des changements brusques. En conséquence, les entreprises peuvent subir des pertes d'investissements en matière d'analytique lorsque leurs solutions logicielles ne sont pas suffisamment flexibles et que leurs besoins évoluent.



« 2020 nous a bien démontré à quel point le changement intervient rapidement et que le fait de disposer d'options tarifaires flexibles et simples garantit aux clients la liberté dont ils ont besoin pour optimiser leurs investissements en matière d'analytique, » déclare Hillary Ashton, Chief Product Officer chez Teradata. « Les cas d'usage concernant l'analytique présentent des schémas d'utilisation très différents en fonction du moment. Cela signifie que cette alternative en matière de modèles tarifaires permet à Teradata d'offrir l'option la plus adaptée à chaque scénario client, depuis les modestes systèmes de recherche ad-hoc jusqu'aux vastes environnements analytiques d'entreprise. »



« L'aspect pratique d'un modèle tarifaire véritablement fondé sur la consommation – calculée en fonction de l'utilisation réelle de la plateforme Vantage sur la base de l'exécution de requêtes réussies, plutôt que par la seule capacité disponible – représente une avancée pour les clients qui souhaitent davantage aligner leurs investissements aux répercussions spécifiques de l'analytique, » ajoute Hillary Ashton. « Ils peuvent désormais choisir une option sans risques et sans versement d'acompte, pour ne payer que l'utilisation réelle sur Vantage, la meilleure plateforme d'analyse de données dans le cloud du marché. »



Dans son rapport d'avril 2020 intitulé « Overcome Economic Uncertainty Through Financial Governance of Your Cloud Data Management Environment », le cabinet d'analyse Gartner prédit que « d'ici 2022, 75 % des entreprises qui utilisent la gestion des données dans le cloud seront confrontées à des dépassements budgétaires qui les conduiront à remettre en cause la valeur de l'utilisation des services cloud. »



Afin de s'assurer que les bénéfices du déploiement dans un environnement cloud agile ne soient pas remis en cause par un manque de transparence tarifaire ou de dépassements budgétaires, Teradata a donc mis au point des options tarifaires flexibles qui correspondent au(x) cas d'usage de chaque entreprise :



Tarification mixte

L'option mixte de Teradata est un modèle tarifaire pour les entreprises qui associe les coûts les plus bas possibles, une capacité préréservée de calcul et une capacité élastique à la demande. Les clients paient uniquement pour les ressources de calcul réservées qu'ils utilisent ou pour les ressources additionnelles qu'ils activent, ainsi que pour le stockage.



Ce modèle de tarification permet aux entreprises d'être plus souples dans leur utilisation du cloud lorsqu'elles en ont besoin, tout en bénéficiant des coûts les plus bas à l'échelle.

Les principaux bénéfices du modèle tarifaire mixte de Teradata incluent :

La prévisibilité : pas de surprises à la facturation – à la différence d'autres fournisseurs d'analytique dans le cloud dont les modèles de mise à l'échelle automatiques sont inefficaces et s'accompagnent de coûts additionnels ;

Les coûts les plus bas à l'échelle : la mise à l'échelle de Vantage s'opère de manière linéaire, tandis que les autres plateformes analytiques dans le cloud deviennent de moins en moins efficaces à mesure qu'elles se mettent à l'échelle ; et

La granularité : Vantage offre davantage d'élasticité, ce qui permet d'éviter de surprovisionner ou de payer pour ce qui n'est pas nécessaire, à la différence des solutions concurrentes.

Tarification à la consommation

La tarification à la consommation de Teradata est une option innovante, fondée sur l'usage réel et qui offre une élasticité automatique ; grâce à elle, les entreprises paient uniquement pour les ressources consommées lorsqu'elles émettent des requêtes qui aboutissent – mesurées au kilo-octet près pour chaque utilisateur –, ainsi que pour l'utilisation du stockage des données. Les entreprises qui optent pour ce modèle tarifaire n'ont jamais à s'inquiéter de leur taux d'utilisation, de la taille de leur système ou du statut des ressources, car Teradata s'en occupe pour elles – et elles ne paient que pour ce qu'elles utilisent. Pour une expérience sans risques, les entreprises peuvent même débuter avec un plan tarifaire sans aucun versement d'acompte ni d'obligation.



La tarification à la consommation permet aux clients d'essayer les nouvelles solutions analytiques sans avoir peur de perdre de l'argent s'ils n'utilisent pas certaines ressources.

Les principaux bénéfices du modèle tarifaire à la consommation de Teradata incluent :

Le paiement à l'usage réel : permet d'améliorer l'efficacité et d'aligner les investissements avec les résultats sans payer pour les capacités inutilisées ;

L'élasticité automatique : avec le dimensionnement des ressources intégré à l'offre, les clients n'ont plus à se soucier de la taille de leur système, ce qui leur permet d'économiser du temps en matière de planification et de gestion des capacités ;

L'allocation des coûts : facilite la rétro-facturation par département concernant les coûts d'analytique en se fondant sur la consommation réelle de ressources par l'utilisateur ; et

Aucune obligation : donne l'occasion d'utiliser sans risque Teradata Vantage dans le cloud.

Vantage : la plateforme moderne d'analytique dans le cloud

Teradata Vantage est la plateforme moderne d'analytique dans le cloud qui rassemble les fonctionnalités data lakes, data warehouses et analytique avec de nouvelles sources et de nouveaux types de données. Conçue pour correspondre à une réalité hybride multi-cloud, Vantage permet de relever les défis les plus complexes en matière de traitement analytique à grande échelle.



Les modèles tarifaires mixte et à la consommation offrent aux clients Teradata le meilleur de ce que la plateforme Vantage a à offrir, y compris :

Une prestation « as-a-Service » : Teradata fournit ces services et gère chaque client au sein d'un environnement cloud dédié, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur les valeurs ajoutées apportées par les traitements analytiques plutôt que sur des tâches d'exploitation non différenciantes ;

Une allocation dynamique de ressources : Les mécanismes Vantage de gestion de la charge de travail qui a fait ses preuves dans le domaine permet aux clients de prioriser les utilisateurs et les requêtes, de garantir des niveaux de performance et de contrôler les coûts ;

Une optimisation logicielle : à l'aide d'algorithmes sophistiqués, la consommation de la puissance de calcul et d'écritures/lectures de données sont minimisées, l'utilisation des ressources est optimisée et, souvent, permet d'éviter l'ajout de ressources de calcul complémentaires non nécessaires qui sont requises par d'autres solutions analytiques dans le cloud.



Disponibilité

La tarification mixte est désormais disponible pour toutes les options de déploiement de Vantage dans le monde entier. La tarification à la consommation est disponible pour Vantage sur AWS et Vantage sur Azure partout dans le monde. Elle devrait être disponible pour Vantage sur Google Cloud au cours du premier semestre 2021.



Ressources

Gartner, Overcome Economic Uncertainty Through Financial Governance of Your Cloud Data Management Environment, avril 2020.