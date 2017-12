Transatel choisi par Airbus pour alimenter sa plateforme open-data Skywise

L’une des caractéristiques de la plateforme Skywise est de collecter les données générées par les avions au cours de leurs escales. Grâce à Transatel, l’ensemble de ces données auront la garantie d’être transmises de manière sécurisée et rapide depuis les appareils vers les centres de données Airbus, et ce, quel que soit le lieu de l’escale. Ce partenariat met également à l'honneur deux entreprises françaises, Airbus et Transatel, dont la réussite s'illustre en France comme à l'international.



Grâce à Transatel, Skywise bénéficie d’une connectivité cellulaire de qualité nécessaire à la transmission rapide d’un grand nombre de données. La plateforme peut désormais recueillir efficacement et en toute sécurité toutes les données collectées en vol (données opérationnelles, de maintenance etc).



L’expertise acquise au cours de ces 17 dernières années, ainsi que la solution de connectivité mondiale développée par Transatel, ont permis à cet opérateur mobile international d’être l’un des seuls à pouvoir répondre aux exigences de qualité de service et de sécurité d'Airbus, comme la transmission des données de vol directement dans le cloud Skywise.