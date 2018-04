Twin Solutions, le LIRMM et l'IMAG, unités mixtes de recherche du CNRS, s'associent pour développer de nouveaux algorithmes d'Intelligence Artificielle

Twin Solutions, ESN experte en Data Intelligence, annonce sa collaboration avec le Laboratoire d'Informatique, de Robotique et de Microélectronique de Montpellier (LIRMM) et l'Institut Montpelliérain Alexander Grothendieck (IMAG), unités mixtes de recherche du CNRS et de L'université de Montpellier, afin d'étudier de nouvelles méthodes en matière d'Intelligence artificielle et de statistiques appliquées aux problématiques concrètes rencontrées chez ses clients.



Avec la transformation numérique, l'exploitation d'immenses masses de données nécessite des techniques mathématiques et informatiques de plus en plus poussées. Afin de mieux appréhender ces enjeux stratégiques pour ses clients, Twin Solutions s'associe à deux entités de recherche du CNRS, implantée à Montpellier, le LIRMM et l'IMAG à partir du 15 Janvier 2018.



L'objectif de l'étude est de travailler sur la définition d'outils technologiques pour l'analyse prédictive, en particulier autour de l'activité de modélisation de séries chronologiques complexes.



Les équipes de chercheurs qui collaboreront seront au sein de l'IMAG, le groupe MODEST (Modélisation et Dépendances Structurelles) qui s'organise autour de thématiques de recherche liées à la modélisation statistique de phénomènes complexes. Et au sein du LIRMM le groupe ADVANSE (ADVanced Analytics for data SciencE) dont les activités de recherche s'inscrivent dans le domaine des grandes bases de données, i.e. Big Data, et plus particulièrement dans le domaine de l'Extraction de Connaissances et de la Fouille de Données.



Cette collaboration entre les équipes de R&D de Twin Solutions et deux chercheurs du LIRMM - Pascal Poncelet et Maximilien Servajean- mais également une chercheuse issue de l'IMAG, Mme Gwladys Toulemonde, aura comme objectif premier de chercher les modèles aidant à la prise de décision au sein des problématiques clients de Twin Solutions. « Le but de ce partenariat est de faire de la recherche collaborative qui permettra à terme de construire de nouvelles méthodologies et modèles innovants. » Romain Chailan, Lead Data Scientist chez Twin Solutions.



A l'horizon 2019, cette association permettra de publier des articles scientifiques mais aussi de ses travaux de recherche lors de conférences. « Concrètement nous travaillons aujourd'hui sur des modèles statistiques bien connus, comme les processus gaussiens, mais aussi des modèles plus innovants qui font l'essence de l'Intelligence Artiticielle, des algorithmes de Deep Learning, afin de répondre à une problématique de modélisation de séries temporelles complexes » précise Maximilien Servajean, Enseignant Chercheur au LIRMM.



« Cet échange consolide notre expertise et notre avance dans la Science des données et l'application concrète de l'analyse prédictive dans des cas clients. » se réjouit Jean-Michel Estibals, Co-fondateur de Twin Solutions. Fort de ce dynamisme, l'ESN projette de recruter trois Data Scientists d'ici Juillet 2018.