Twin Solutions accélère l'analyse prédictive dans le Sport

Twin Solutions, ESN experte en Data Intelligence, développe un savoir-faire unique dans l'analyse prédictive des données liées à la performance sportive grâce aux recherches menées par ses data-scientistes depuis 18 mois.



Dans l'univers du sport, décortiquer les succès et les échecs d'athlètes de haut niveau fait partie du quotidien des entraineurs, des joueurs comme des supporters. Avec des enjeux financiers parfois colossaux, savoir optimiser les charges de travail, anticiper les blessures ou prédire la stratégie d'un concurrent, se révèle parfois être un atout majeur. C'est le sens de l'analyse prédictive développée par Twin Solutions depuis 18 mois, dans le secteur du football, du rugby mais aussi de la voile.



Les sportifs n'échappent pas à la récolte de données sur leurs activités, bien au contraire. Ces données sont physiologiques (e.g., rythme cardiaque, redox), psychologiques (e.g., état de forme autoévaluée, réponse neurologique lors d'un entrainement) mais aussi individuelles ou collectives. Clairement Twin Solutions observe une transition depuis une collecte et utilisation « artisanale » de ces données, vers une véritable industrialisation informatique et mathématique. Quels sont les enjeux ? L'analyse prédictive de ces données permet entre autres choses aux entraineurs, aux préparateurs mais aussi aux sportifs d'optimiser les entrainements, via des modélisations statistiques tenant compte du travail individuel et collectif. Grâce à ces modèles, l'entrainement est atteint une performance dite « pic » les jours de compétitions. Plus ces mesures sont précises, plus les modélisations statistiques optimisent les résultats d'un sportif de haut niveau. « Dans le cadre de la préparation olympique, l'exploitation des données quantitatives est au centre de nos préoccupations » commente Mr Guillaume Chiellino, Directeur de l'Equipe de France de Voile.



La performance des joueurs de football en ligue 1. Ainsi, un footballeur se verra prescrire une préparation physique sur vélo afin de maintenir ses capacités cardiovasculaires, au lieu d'exercices plus traumatisants comme les courses fractionnées. Cet exercice moins violent pour les adducteurs du joueur limitera l'apparition de pubalgie ; il s'agit d'un transfert de charge d'entrainement.



Le terrain d'application de l'analyse des données sportives ne se limite pas au comportement des sportifs eux-mêmes. En effet l'expérience client et plus particulièrement celle des supporters n'est plus jamais laissée au hasard, comme nous l'explique Mr Bourotte, Data Scientist Twin Solutions. « L'analyse des données de billetterie et de marketing sportif permet d'offrir aux supporters un parcours utilisateur optimisé, d'augmenter les recettes des clubs tout en étant moins dépendant des résultats sportifs ».



Dans le monde de la voile, Twin Solutions sponsorise le célèbre navigateur Kito de Pavant pour sa prochaine Route du Rhum et accompagne les dix séries olympiques avec la Fédération Française de Voile. En effet c'est l'occasion idéale de mesurer des performances, mais aussi d'affiner des modèles météo ou des parcours en adaptant les trajectoires. Gagner quelques précieuses minutes heures ou journées dans une course, c'est essentiel comme le souligne de Kito de Pavant « les données de navigation sont sous exploitées alors qu'elles sont de plus en plus précises et source de performance »



En somme, pour optimiser la performance sportive, la science des données fait aujourd'hui figure d'incontournable dans la trousse à outil des entraineurs, préparateurs et sportifs. Et cela, quel que soit le sport. « La modélisation est une des clefs du succès. Notre service de recherche et développement autour du sport en partenariat avec l'INRA et EUROMOUV travaille sur la modélisation et corrélation entre charge d'entrainement, performance et blessures pour offrir des modèles exploitables opérationnellement par les entraineurs » précise Jean Michel Estibals, co-fondateur de Twin Solutions.