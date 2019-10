UiPath reconnu comme leader RPA par Forrester

Le rapport affirme en outre que « UiPath est assis dans le cockpit de la fusée RPA. Les appuis financiers de UiPath ainsi que son développement et son marketing avisés rendent le terrain difficile pour la compétition. » UiPath tire l’ensemble du secteur grâce à ses innovations produit, sa vision globale et à l'attention sans faille qu’il accorde à ses clients.



Le rapport Forrester Wave™ utilise une méthodologie complète et transparente pour évaluer les fournisseurs de RPA sur de nombreux critères. Selon UiPath, le rapport a particulièrement mis l’accent sur la capacité des fournisseurs à satisfaire et anticiper les besoins croissants des clients RPA. Nous retenons que UiPath « faisait un effort supplémentaire pour répondre aux besoins de ses clients » et que l’on « applaudissait son faible coût de mise en route, son réseau de partenaires bien organisé, la stabilité globale de son produit et un niveau de sécurité élevée».



« Nous sommes extrêmement fiers d'être reconnus comme leaders dans ce rapport, car nous sommes convaincus que cela conforte les efforts déployés par notre équipe UiPath au service de notre organisation, de nos clients et de nos partenaires. » - Daniel Dines, PDG et cofondateur de UiPath.